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В университете в Пакистане отметили Международный день снежного барса

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- Айжан Мамбеталиева
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Советник посольства Кыргызстана в Пакистане Айбек Тилебалиев, в качестве почетного гостя, принял участие в праздновании международного дня снежного барса, состоявшегося в Фатима Джина женском университете в городе Равалпинди.

В ходе мероприятия, участники отметили важную роль Кыргызстана в запуске глобальной программы по защите снежного барса и экосистем, инициированной в 2013 году в Бишкеке.

Айбек Тилебалиев, в своем выступлении отметил культурную и языковую близость Кыргызстана и Пакистана, успешное проведение шестой встречи управляющего комитета глобальной программы, в которой приняли участие представители 12 стран, информировал об активном развитии экологического туризма в Кыргызстане.

Следует отметить, что совместное проведение посольством Кыргызстана с пакистанской стороной празднования международного дня снежного барса стало доброй традицией и проводится ежегодно.


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URL: https://www.vb.kg/408497
Теги:
Пакистан, посольство, праздник, снежный барс, экология, сотрудничество, Кыргызстан
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