Экс-глава Финполиции Жапыкеев просит Садыра Жапарова отпустить Аспекова

В Кыргызстане экс-глава Финполиции Сыймык Жапыкеев обратился к президенту республики Садыру Жапарову с просьбой отпустить на волю активиста Мелиса Аспеков, обвиняемого в вымогательстве взятки.

"Он ваш ярый сторонник. Я прочитал в Интернете, что его задержали за получение взятки от Дашкова в размере 250 тысяч долларов. В действительности не знаем, что там было.

Но если даже взял, что такое 250 тысяч, когда на кону судьба человека? Видел в YouTube, у него здоровье ухудшилось из-за нервов. Это мое личное мнение, Садыр Нургожоевич, просим, ему плохо в тюрьме, пощадите его, думаю, что правильно, если вы отпустите его. Я не считаю Мелис Аспеков плохим парнем", - написал на своей страничке в Фейсбуке бывший глава антикоррупционного органа.

Напомним, в январе 2021 года ГКНБ задержал активистов Мелиса Аспекова и Улана Джураева. По версии следствия, они под угрозой проведения проверки работы госпредприятия "Кыргыз Темир Жолу" со стороны ГСБЭП и организации митингов против руководства предприятия вымогали денежные средства в сумме 250 тысяч долларов.

21 мая Первомайский районный суд Бишкека постановил перевести Мелиса Аспекова в СИЗО-1. Эта мера пресечения была избрана в рамках второго уголовного дела, возбужденного ГКНБ 14 мая. По данным спецслужбы, он подозревается в мошенничестве. По версии следствия, Аспеков получил 15 тысяч долларов и квартиру от родственников человека, попавшего в тюрьму, обещая помочь в его освобождении.

В сентябре Аспеков, у которого в СИЗО произошел инфаркт, перенес операцию на сердце в частной клиники "Бикард". По некоторым данным он и по сей день находиться в этой частной клинике.