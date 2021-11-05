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И в клетку к хищникам заходит

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- Владимир Пирогов
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Салтанат Сеитова ветеринар от бога, всю свою жизнь она посветила спасению диких животных попавших в беду в результате человеческой деятельности. Потому, что мы беспощадно эксплуатируем природные ресурсы и меняем дикую природу. Это приводит и к необратимой трансформации естественной среды обитания животного мира.

Животные, теснимые человеком, не успевают приспосабливаться к новым условиям, так как природные экосистемы, в которых они обитают, разрушаются. Сегодня в мире только 23 процента суши можно считать дикой природой, а остальная часть, за исключением Антарктиды, потеряна из-за прямого воздействия деятельности человека.

Поэтому и возник Фонд "БУГУ-ЭНЕ", который работает уже около семи лет. Возглавляет его Салтанат Сеитова. Она спасает животных уже давно. По образованию Салтанат ветеринарный врач. Ее история как защитника животных началась с немецкого проекта NABU по защите снежного барса, куда Салтанат пригласили работать в качестве ветеринарного врача. В то время Каракол передал городской зоопарк на баланс NABU. Через три месяца Салтанат была уже директором зоопарка.

За время работы в Караколе она поняла, что не только снежным барсам требуется помощь, но и остальным животным края. Так, в 2013 году был создан фонд "БУГУ-ЭНЕ". Салтанат сначала выхаживала животных в квартире и только спустя три года приобрела участок, который превратился в современный реабилитационный центр. Сначала животные попадают в центр, затем те, которые могут самостоятельно выжить, выпускаются в естественную для них среду обитания, а другие, не приспособленные к свободной жизни, перевозятся в зоопарк в Караколе.

Я познакомился с Салтанат в прошлом году, в связи со всем известной и нашумевшей историей связанной с раненым в голову снежным барсом. Как вы помните: - в январе 2020 года жители села неподалеку от города Талас заметили хищника на дереве. Зверь был ранен, его морда окровавлена. Хищник оказался в долине, далеко от ареала своего обитания, поэтому есть предположение, что барс ранее содержался в неволе. При спасении он не проявлял агрессии, у животного была серьезная черепно-мозговая травма, контузия и полная дезориентация. В фонд "БУГУ –ЭНЕ" барс был передан госорганами.

В настоящее время Жаабарс (как его назвали) успокоился и принял новые условия жизни и нового себя, хотя временами и проявляет беспокойство. Салтанат говорит, что он уже обращает внимание на игрушки, обнюхивает все вокруг. Животное учится пользоваться только слухом и обонянием, что очень волнительно для него. Хищнику дали это имя, как в книге Ч. Айтматова "Когда падают горы (Вечная невеста)".

Кроме Жаабарса в реабилитационном центре содержатся рысята, есть даже пеликан, имеются волки и хищные птицы.

Прошлой весной в Каракольском зоопарке родились рысята. Мать была неспособна их выкормить. Видимо, у нее не было достаточно молока. Поэтому котята были изъяты и перевезены в реабилитационный центр, где их выкармливала Салтанат. Родителям котят уже 12 лет и когда-то давно они была изъяты инспекторами Госэкотехинспекции. Это туркестанский подвид рыси, краснокнижный вид. Насколько известно, еще ни один зоопарк в Центральной Азии не получал приплод рысей.

Салтанат говорит, что выкармливать котят рыси было совсем не просто! Про сон пришлось забыть, на укусы и исцарапанные руки даже не обращали внимание. Сначала рысят выкармливали козьим молоком с растертыми желтками перепелиных яиц. Каждые 3 часа! Процесс кормления был не быстрым, ведь надо было не только накормить, но и сделать массаж животиков, почистить шерстку и дать лекарства. И вот спустя пять месяцев котята окрепли и стали активными. Они абсолютно здоровы, бегают и играют, едят мясо и стали настоящими хищниками, только Салтанат без всякой боязни заходит в клетку с рысятами и говорит: "Ну что, давайте поздороваемся!" И стукается лбами с котятами(таков церемониал). Если она заходит в вольер к волкам, то становится страшно – они норовят зализать ее до смерти. Все животные ее знают – она для них вторая мать.

У Фонда амбициозные планы на будущее - улучшить базу реабилитационного центра, реконстрировать зоопарк. Но жизнь любого фонда зависит от финансирования, поэтому организации и спасаемым и спасенным животным очень нужна любая помощь. На попечении общественного фонда "БУГУ-ЭНЕ" в Караколе находится около 40 видов животных, более 160 особей.

Всем, кто хочет помочь фонду в спасении животных, приводим внизу банковские реквизиты фонда: "Оптима Банк":

БИК 109018,

№ 1091820239910161 (мультивалютный),

SWIFT: ENEJKG22⠀

Для граждан Кыргызстана ЭЛЬСОМ: 0553634238


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URL: https://www.vb.kg/408899
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