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В Бишкеке на топливных базах цена угля достигает 6700 сомов за тонну

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- Дарья Таирова
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В Бишкеке владельцы топливных баз продают уголь по 6500 - 6700 сомов за тонну с месторождения Кара-кече. Сегодня корреспондент VB.KG побывал на топливных базах, расположенных на улице Муромской и убедился, что торговцы самостоятельно повышают цены.

Напомним, что Госагентство антимонопольного регулирования при МЭиФ КР, установило предельный уровень цен на уголь для населения в 4400 сомов, с погрузкой 4500 сомов.

Как сообщили VB.KG в акимиате Ленинского района, продавцов регулярно предупреждают о недопущении завышения цен на уголь. Некоторых торговцев даже штрафуют, но и это не помогает. Но после того как проверяющие уходят, торговцы снова поднимают цену.


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URL: https://www.vb.kg/409020
Теги:
Госантимонополия, уголь, цены, Бишкек
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