Эксперты отвечают на вопросы читателей VB.KG о новом Налоговом кодексе КР

В Налоговый кодекс КР с 1 января 2022 года, возможно, будут внесены изменения. 27 октября парламент в первом чтении принял их.

На встрече, проведенной по инициативе газеты "Вечерний Бишкек", председатель правления Палаты налоговых консультантов Татьяна КИМ и налоговый консультант Анара ИБРАЕВА рассказали о том, какие изменения предлагается внести.

Татьяна Ким ответила на вопросы наших читателей, которые те прислали в "Вечерку".

Один из актуальных вопросов касался пункта о введении двух основных подходов к налогообложению: общему режиму и упрощенной системе налогообложения на основе единого налога. В этой связи читатели спрашивали, когда выгодно перейти на упрощенную систему налогообложения?

"Если вы сегодня являетесь объектом малого (капитал до 8 миллионов сомов) или среднего бизнеса (капитал до 30 миллионов сомов), то имеете право работать по упрощенной системе налогообложения, то есть оплачивая единый налог. Но если вы не подали заявление о переходе на специальный налоговый режим до 15 января, то тогда окажетесь в общем налоговом режиме и будете плательщиком НДС. Это фундаментальный принцип, с которым надо не опоздать", - сообщила Татьяна Ким.

Но, по ее словам, возможно, многие налогоплательщики могут все же опоздать.

"Мы, эксперты, которые разрабатывали Налоговый кодекс, обсуждали этот вопрос с руководством Министерства экономики и депутатами, в частности, говорили, что выделенный срок - 15 дней - слишком мал. Ведь у нас по традиции принято отдыхать до 12 января. Сейчас мы предложили вариант мягкого периода - в течение трех месяцев, чтобы у людей было время на знакомство с новым Налоговым кодексом. Ведь даже некоторые бухгалтеры не знают, что есть новая редакция кодекса, а для рядового плательщика это может оказаться новостью даже в марте следующего года", - отметила эксперт.

Многих читателей также интересовали полномочия сотрудников налоговой службы. Новый кодекс дает полномочия осуществлять функции дознания и следствия. Что это означает?

"Этот вопрос задевает недостаток, который касается новой редакции проекта налогового кодекса. Весной была уничтожена государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями (Финполиция), а ее функции были переданы другим службам. Совмещение в одном органе функций администрирования налогов, функций дознания и следствия – это далеко не лучшая практика. Но то, что получилось в новой редакции налогового кодекса – это еще хуже. Функция дознания осталась у налоговой службы, а функция следствия у прокуратуры. К сожалению, сотрудники прокуратуры и ГСБ плохо владеют налоговым законодательством. У них нет понимания о работе налоговых механизмов. И на то, чтобы изучить эту систему потребуются долгие годы. Когда человек, несведущий в чем-то начинает выносить суждения, и потом еще и давать задания - это очень плохо. Так, Налоговая служба ставится в зависимое положение от органов следствия. Пусть лучше дознание и следствие будут в органах налоговой службы, по крайней мере, можно надеется на больший профессионализм", - считает Татьяна Ким.

Но с другой стороны, для налоговых органов это дополнительная нагрузка, считает налоговый консультант Анара Ибраева.

"Налоговая служба должна исчислять правильность применения налогового законодательства. А тут расширили функция дознания и убрали следствие. Налоговая служба не всегда может собрать обоснованную доказательную базу. Поэтому есть много споров. В 99 процентах суды решают в пользу налоговой службы, а не в пользу налогоплательщиков. Есть противоречия. Интересы налогоплательщика не защищены. Я считаю, что было бы правильным, чтобы налоговая служба исчисляла налоги и передавала документы финансовой полиции, а дальше вопросами возбуждения уголовного дела или следствия уже занималась финансовая полиция", - отмечает Анара Ибраева.