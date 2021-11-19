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Представители ИДН и ОБДД объяснили школьникам основные причины ДТП

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- Назгуль Абдыразакова
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18 ноября сотрудниками ИДН совместно с сотрудниками ОБДД по Сокулукскому в школах района в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма провели профилактическое мероприятие. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Сотрудники ИДН и ОБДД выступили перед учащимися школ, ознакомили школьников со статистикой ДТП с участием детей на территории

Сокулукского района и обозначили основные причины дорожно-транспортных происшествий. Отметили, что, к сожалению, многие дети, являясь

пешеходами, сокращают свой путь и не пользуются специальными местами для перехода проезжей части, двигаются по дороге при наличии тротуара, или переходят дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В ходе встречи сотрудники ИДН и ОБДД рассказали учащимся о том, как правильно вести себя на дорогах, пешеходных переходах и в общественном транспорте. Инспектора также отметили, что использование наушников с музыкой и мобильного телефона недопустимо при переходе проезжей части дороги. Кроме того он выразили надежду, что развитие понимания опасности при нахождении на проезжей части детьми-пешеходами позволит снизить дорожно-транспортный травматизм. В конце встречи инспектора ИДН и ОБДД пожелали детям быть осторожными на дороге.

Подобные профилактические мероприятия в виде бесед с детьми направлены на то, чтобы как можно больше школьников помнили о безопасности дорожного движения.


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URL: https://www.vb.kg/409546
Теги:
дети, ДТП, Чуйская область, школа
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