Сотрудники милиции порекомендовали установить видеокамеры в кошарах

Сотрудниками СОБ ОВД Кеминского района с 18 по 19 ноября текущего года проводятся профилактические и рейдовые мероприятия под наименованием "Отработка". Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным основная цель данного мероприятия является профилактика преступлений и проступков среди местных жителей данного района. Так в рамках проведенных мероприятий участковыми милиции Кеминского района были проверены более 80 домовладений, более 40 кошар и сараев. Проверены более 15 граждан ранее судимых за скотокрадство и проживающих в Кеминском районе.

"В связи с последними событиями, опубликованными в средствах массовой информации по пропаже скота в Кеминском районе, участковыми милиции были проведены профилактические беседы с владельцами кошар, сараев а также с лицами работающими в данных местах по соблюдений элементарных мер безопасности и должного уровня охраны над домашним скотом. Сотрудниками милиции также были даны рекомендации по установлении камер видеонаблюдения в больших кошарах и сараев расположенных в отдаленных селах и незамедлительном обращении в органы внутренних дел в случае обнаружения пропажи" - говорится в сообщении.