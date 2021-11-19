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Сотрудники милиции порекомендовали установить видеокамеры в кошарах

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- Назгуль Абдыразакова
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Сотрудниками СОБ ОВД Кеминского района с 18 по 19 ноября текущего года проводятся профилактические и рейдовые мероприятия под наименованием "Отработка". Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным основная цель данного мероприятия является профилактика преступлений и проступков среди местных жителей данного района. Так в рамках проведенных мероприятий участковыми милиции Кеминского района были проверены более 80 домовладений, более 40 кошар и сараев. Проверены более 15 граждан ранее судимых за скотокрадство и проживающих в Кеминском районе.

"В связи с последними событиями, опубликованными в средствах массовой информации по пропаже скота в Кеминском районе, участковыми милиции были проведены профилактические беседы с владельцами кошар, сараев а также с лицами работающими в данных местах по соблюдений элементарных мер безопасности и должного уровня охраны над домашним скотом. Сотрудниками милиции также были даны рекомендации по установлении камер видеонаблюдения в больших кошарах и сараев расположенных в отдаленных селах и незамедлительном обращении в органы внутренних дел в случае обнаружения пропажи" - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/409585
Теги:
Кеминский район, рейд
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