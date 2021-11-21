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Китай понизил дипломатические отношения с Литвой

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Правительство Китая приняло решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенных в делах. Как сообщило в воскресенье Центральное телевидение Китая, эта мера вызвана открытием представительства Тайваня в Литве.

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Как отмечается в заявлении, КНР рассматривает открытие представительства Тайваня в Литве как нарушение принципа одного Китая и его территориальной целостности, а также как вмешательство в свои внутренние дела. "Китай выражает в этой связи острое недовольство и решительный протест и принял решение понизить китайско-литовские дипломатические отношения до уровня поверенных в делах", - приводит телеканал заявление официального представителя МИД КНР.

"Принимая во внимание тот факт, что политическое основание для дипломатических отношений между Китаем и Литвой на уровне послов было разрушено, правительству КНР для отстаивания своего суверенитета и норм международных отношений пришлось понизить дипломатические отношения с литовской стороной до уровня поверенных в делах. Правительство Литвы должно понести всю полноту вытекающей из этого ответственности", - отмечается в сообщении МИД КНР.

Поверенный в делах - это должность главы дипломатического представительства. В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях класс поверенного в делах является третьим рангом глав диппредставительств после послов и посланников.

18 ноября в Вильнюсе открылось представительство Тайваня. Оно не будет обладать дипломатическим статусом, однако сможет предоставлять консульские услуги. Его руководителем назначен Эрик Хуан, возглавляющий аналогичный офис в Риге, где он именуется представительством Тайбэя. Свое представительство на Тайване Литва рассчитывает открыть в начале 2022 года.

Китай отозвал посла из Литвы в августе, а 3 сентября литовский МИД сообщил об отзыве посла из Пекина. Китай также задействовал экономические рычаги: приостановил грузовые железнодорожные перевозки в Литву, уменьшил кредитный лимит для литовских предприятий.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевшие поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.


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URL: https://www.vb.kg/409639
Теги:
Китай, Литва
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