Президент Садыр Жапаров встретился с жителями жилого массива Ак-Ордо-3

Президент Садыр Жапаров сегодня, 22 ноября, встретился с жителями жилого массива Ак-Ордо-3 Ново-Павловского айыл окмоту Сокулукского района Чуйской области.

В ходе встречи местные жители обратили внимание главы государства на ряд нерешаемых проблем на протяжении практически 20 лет. Так, например, люди не могут узаконить свои земельные участки, в жилмассиве нет школ, больниц, детских садов, также остро стоят вопросы с дорогами и кладбищем.

Со слов местных жителей, в 2007 году постановлением Ново-Павловского айыл окмоту был трансформирован участок в 41 гектар, который разделили между нуждающимися в земельных наделах. Однако, в настоящее время недобросовестные лица пытаются через судебные тяжбы аннулировать Красные книги нескольких сотен человек, под предлогом, что никакого постановления о трансформации не принималось. Эти же лица сейчас перепродают уже обустроенные участки другим нуждающимся, что порождает многочисленные конфликты.

Жители жилмассива также попросили решить вопросы включения жилого массива в состав города Бишкек, открытия дополнительных маршрутных линий, увеличения штата участковых уполномоченных милиции и выделения им помещений для улучшения ситуации с преступностью.

Садыр Жапаров, выслушав местных жителей, напомнил, что летом этого года встречался с представителями жилого массива для решения проблем в "Ак-Ордо-3". Он отметил, что в районе, где проживают 13 тысяч семей, проблемы не решались в течение последних 15-20 лет из-за отсутствия сильной власти, халатности некоторых госструктур и мошеннических действий отдельных личностей.

Глава государства на месте поручил полномочному представителю президента в Чуйской области Эркину Тентишеву как можно скорее разрешить озвученные людьми проблемы.

Он дал поручение решить вопрос выдачи правоустанавливающих документов и технических паспортов на участки в жилом массиве.

"До мая не должно остаться домов без правоустанавливающих документов и техпаспортов. В противном случае руководители соответствующих госорганов будут не только освобождены от должностей, но будут привлечены к ответственности за халатность при исполнении обязанностей", - заявил Садыр Жапаров, добавив, что вопрос присоединения жилого массива к столице будет решен после получения всех документов жителями и строительства социальных объектов.

Глава государства подчеркнул, что копившиеся несколько десятилетий проблемы не решались, сейчас их невозможно решить мгновенно, но постепенно все приводится в порядок. По словам президента, все вопросы относительно трансформации участков жилых массивов в Бишкеке рассматриваются в Жогорку Кенеше и их проблемы будут решены.

Садыр Жапаров также поручил провести ротацию среди руководителей государственных и надзорных органов Сокулукского района для оперативного решения вопросов, поднимаемых жителями "Ак-Ордо-3".

Касаясь строительства социальных объектов в этом районе, он подчеркнул, что в течение полутора-двух лет будет решен вопрос по строительству школ и детских садов.

Также глава государства отметил, что мэрия Бишкека проводит переговоры по поставкам автобусов в столицу. После прибытия новых автобусов, ожидается, что жилмассивы будут обеспечены маршрутными линиями.

Вместе с этим Садыр Жапаров поручил полномочному представителю президента в Чуйской области в течение месяца решить вопрос о выделении участка для погребения.

Кроме того, президент взял под личный контроль решение вопроса о строительстве внутренней дороги в жилмассиве протяженностью в два километра, который озвучили местные жители. В заключении он напомнил, что в ближайшие дни в Кыргызстане пройдут выборы депутатов Жогорку Кенеша и призвал к справедливому голосованию.

Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что в ближайшие пять лет государство будет уделять внимание развитию экономики и решению социальных проблем населения.