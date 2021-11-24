Токтобубу Оргалча, кандидат от партии "Альянс": Программа развития страны

Если я, Токтобубу Оргалча, при вашей поддержке стану депутатом, то единовременно начну работу по четырем направлениям. Я не обещаю избирателям луны с неба или неограниченного богатства. Однако в настоящее время я наблюдаю в Кыргызстане четыре проблемы, которые требуют безотлагательного решения.

Направление 1. Об идеологии

Очень жаль, что в современном Кыргызстане все еще нет государственной идеологии, направленной на интересы населения, пробуждающей честь и патриотизм кыргызского народа. Получается, сколько бы мы ни кричали "Я кыргыз, мой Кыргызстан!", сколько бы ни поднимали красный флаг Кыргызстана, это не работает. А значит, в стране нет сформированной идеологии, придерживающейся национальных принципов государства.

Земля, вода, горы, скалы, минеральные ресурсы Кыргызстана и его жители, проживающие здесь представители самых разных этносов, – все это важные составляющие богатства страны. Президент Садыр Жапаров после вступления в должность первым делом подписал концепцию "Гражданин Кыргызстана", которая должна стать стержнем государственной идеологии, а также поручил разработать политику в национальной сфере. Нам следует поддержать столь ценную инициативу президента и двигаться в направлении улучшения внутренней и внешней жизни страны.

Направление 2. Об экономике.

Если в стране будет создана верная идеология, то и экономика пойдет в гору. Для начала в стране должно сформироваться общество, которое станет любить и уважать государство, будет патриотически настроено. Затем и экономика начнет развиваться. По какой причине я пришла к таким выводам? Я – дочь кыргызского народа, но выросла в Китае. Широко известно, что Китай по развитию в экономической сфере занимает первые места в мировом сообществе. Благодаря тому, что долгие годы училась и жила в Пекине, я в курсе борьбы этой нации за улучшение экономики. Если мы реализуем масштабные проекты, то Кыргызстан несомненно сможет повысить свою ценность не только в Центральной Азии, но и во всем мире. В текущем году, 20 июня, были подписаны межгосударственные договоры с татарстанским заводом ПАО "КАМАЗ" на поставку автобусов модели "НЕФАЗ" в Кыргызстан. Завод посетила специальная официальная делегация. Все это претворяется в жизнь благодаря компании "ОсОО "Шыдыр Жол Кей Джи", которой я руковожу.

При моем активном участии уже доставлено из Китая в Кыргызстан 70 автобусов последней модели, которые поставлены на маршрутные линии в Бишкеке. Я прекрасно понимаю, что вопрос транспорта в нашей стране чрезвычайно важен. Он подобен артерии, контролирующей экономическое движение.

Если я получу мандат депутата, то на государственном уровне намерена пролоббировать строительство завода по переработке малины и абрикосов в Кадамджайском районе Баткенской области. Сейчас жители Кадамджайского района ежегодно получают прибыль в 100 миллионов сомов от продажи малины и абрикосов, а после открытия перерабатывающего завода прибыль возрастет и составит 500-600 миллионов сомов. Проект завода уже готов, осталось согласовать с местными властями место возведения и способ его эксплуатации.

В целях улучшения экономической ситуации в Кыргызстане мы строим завод на 250 рабочих мест в Токмаке, а также логистический центр в с. Каратай Кара-Суйского района Ошской области. Этот центр создаcт более благоприятные условия для осуществления грузоперевозок между Китаем и Кыргызстаном через Иркештам. Подобный логистический центр планируем запустить в Ала-Букинском районе. В районе Сафед-Булан уже выделены земельные участки и ведутся работы по согласованию.

Экономика движется вперед, когда ей ничего не препятствует, и созданы условия, при которых уважают права и обязанности человека. Не будем забывать, что экономический рост Кыргызстана подкреплен огромными природными ресурсами. Сейчас крайне необходимы знания, опыт людей, понимающих требования и задачи мировой экономики.

Направление 3. О правах

За 30-летний период независимости, наше государство уже не раз меняло Конституцию. В последние годы Конституция менялась каждые 3 года. Это хорошо или плохо? Например, для китайцев и американцев это звучит просто анекдотично. До сих пор в Кыргызстане не выстроена жизнь на достаточном уровне качества и комфорта. Народ живет в пустоте и безнадеге. Мы периодически погрязаем в политическом хаосе. В стране процветает коррупция и нестабильность власти, которая многократно меняет Конституцию, чем порождает неуважение людей к праву и долгу.

Моя цель, если я стану депутатом, создать в Кыргызстане новые форматы проведения правовой политики на национальном уровне, которые глубоко отражают конституционные права и обязанности граждан. Если мы дадим населению правильную правовую грамотность, то нет сомнений, что современные люди быстро освоят правовую политику государства.

Направление 4. Природа и культура Кыргызстана

Только после моего приезда в Кыргызстан я узнала, что история кыргызского народа насчитывает более 3000 лет. В исторических архивах Китая было найдено упоминание великого кыргызского народа около 3800 лет назад.

Для меня очевидно, что вместе с природой, разрушаемой людьми, разрушается и культура народа. Сегодня я наблюдаю, как культура кыргызского народа подвергается насилию. Вместо известных своей добротой и гостеприимством людей, любящих свою родину, появляется все больше демагогов и коррупционеров, которые стремятся в политику.

Да, наша страна – многонациональное государство, и у нас есть все предпосылки стать сильной нацией. Но, уважая язык и культуру других народов, следует не забывать и о культуре собственного народа. Потому что это сродни предательству страны.

Если мне удастся войти в состав Жогорку Кенеша КР, я сделаю акцент на охрану природы, экологию Кыргызстана. И уже через это –прославлять высоту и духовность культуры кыргызского народа.

Мой отец всегда говорил, что хотел бы почувствовать запах родной земли и выпить чашу воды из кыргызских источников, но не успел... Я храню эту его мечту в своем сердце.

Уверена, что наш светлый Кыргызстан с его прекрасной природой, культурой народа, красивыми национальными костюмами станет одним из образцов культуры в мире. Для продвижения этой идеи я посвящаю свою жизнь политике, вне зависимости стану я депутатом или нет.

Изготовлено: "РФ"Рубикон", адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек ул. Усенбаева, 2.

Заказчик: Политическая партия "АЛЬЯНС". Тираж: 1; дата: 24 ноября 2021 г. Оплачено из средств избирательного фонда политической партии "АЛЬЯНС" уполномоченным представителем по финансовым вопросам Арзымбаева Ч.К (Св.№8 от 01.09.2021 г.)