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Россияне назвали самые переоцененные профессии

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По мнению большинства россиян, наиболее переоцененными профессиями на рынке являются политики и депутаты. Об этом заявили 22 процента респондентов, сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы SuperJob.

На втором месте - госслужащие с 14% голосов. О неоправданно высоком жаловании топ-менеджеров высказался каждый 11-й опрошенный (9%).

По 4% россиян назвали самыми переоценёнными на рынке труда футболистов, IT-специалистов и артистов. Ещё 4% говорят о неоправданно высоких доходах любых менеджеров, а 2% опрошенных считают слишком высокими гонорары блогеров.

Среди других переоценённых специалистов россияне называли риелторов, банкиров, юристов, парикмахеров, психологов, коучей, стоматологов, строителей (16%).

И лишь 4% респондентов придерживаются мнения, что переоценённых специалистов не бывает, любая работа должна хорошо оплачиваться.

В опросе сервиса приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.


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URL: https://www.vb.kg/410071
Теги:
Россия
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