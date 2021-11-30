Экс-министру образования Эстонии предъявили обвинения

В Эстонии государственная прокуратура в понедельник предъявила бывшему министру образования и науки, ныне депутату Рийгикогу Майлис Репс (Центристская партия) обвинение в присвоении бюджетных средств и мошенничестве. Материалы уголовного дела ушли в суд. Об этом сообщает издание rus.err.ee.

По оценке прокуратуры, будучи министром Майлис Репс поручила сотрудникам министерства выполнять обязанности, связанные с ее детьми.

Кроме того, Репс были предъявлены обвинения в незаконном использовании топливной карты Министерства образования и науки и в покрытии расходов на проведение своего дня рождения в помещениях ведомства.

Ей также было предъявлено обвинение в мошенничестве. Якобы за счет средств министерства была приобретена кофейная машина, которую Репс использовала у себя дома. Также, отмечают правоохранители, из бюджета министерства оплачивались дорожные расходы члена семьи Майлис Репс, транспорт и проживание, связанные с мероприятием досуга, и траты, связанные с празднованием юбилея политика в одном из ресторанов.Согласно обвинению, Майлис Репс потратила на свои личные нужды порядка 7500 евро из бюджета министерства, - говорится в сообщении эстонского издания.