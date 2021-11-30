Погода
$ 84.79 - 84.91
€ 95.00 - 96.50

Экс-министру образования Эстонии предъявили обвинения

233  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Эстонии государственная прокуратура в понедельник предъявила бывшему министру образования и науки, ныне депутату Рийгикогу Майлис Репс (Центристская партия) обвинение в присвоении бюджетных средств и мошенничестве. Материалы уголовного дела ушли в суд. Об этом сообщает издание rus.err.ee.

По оценке прокуратуры, будучи министром Майлис Репс поручила сотрудникам министерства выполнять обязанности, связанные с ее детьми.

Кроме того, Репс были предъявлены обвинения в незаконном использовании топливной карты Министерства образования и науки и в покрытии расходов на проведение своего дня рождения в помещениях ведомства.

Ей также было предъявлено обвинение в мошенничестве. Якобы за счет средств министерства была приобретена кофейная машина, которую Репс использовала у себя дома. Также, отмечают правоохранители, из бюджета министерства оплачивались дорожные расходы члена семьи Майлис Репс, транспорт и проживание, связанные с мероприятием досуга, и траты, связанные с празднованием юбилея политика в одном из ресторанов.Согласно обвинению, Майлис Репс потратила на свои личные нужды порядка 7500 евро из бюджета министерства, - говорится в сообщении эстонского издания.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410118
Теги:
коррупция, Эстония
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  