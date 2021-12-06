Снегурочки, отзовитесь

Каждый год в это время Маша Небога пускается на поиски Снегурочек, готовых творить новогоднее волшебство.

Его очень ждут двести тяжелобольных детей - таких же, как и Машина дочка Даша.

"Аяз кыз для особенного ребенка" - так называется акция, которую Маша проводит уже четвертый год. В виртуальном альбоме на Фейсбуке Мария публикует фото и анкеты ребятишек со всех уголков страны.

У Алии Джапаркуловой - ДЦП. На фото она в детской инвалидной коляске, которая отличается от обычной только дополнительными ремнями и подголовником. Алиюшка улыбается, и если не знать, что у нее тяжелая болезнь, можно подумать, что девочка залезла в коляску младшего брата. И желания у Алиюшки самые обычные, детские - хочет она в подарок сладостей и игрушек.

Таких, как Алия, в Машиной группе большинство. Да, у них есть некоторые особенности развития, но в целом это обычные детки с привычными мечтами. Сейчас их в очереди двести, но Снегурочки найдены только для тридцати.

Есть и ребятишки с тяжелой инвалидностью. Такие, как Машина Даша. С ними сложнее, потому что таким детям не нужны игрушки, а сладкое противопоказано - они на жесткой диете. За них подарки просят родители - подгузники, погружной блендер, чтобы делать пюре, слюноотсосы и другие вещи, которые облегчают жизнь мамам особенных ребятишек. И эти анкеты, пожалуй, самые важные - ведь все, что нужно такому ребенку, - ресурсная мама. Она его руки, ноги, голова. И облегчая жизнь мамы, мы даем ей возможность подарить себя ребенку.

Каждый может стать волшебником для особенного малыша. Для этого нужно написать Маше на Ватсап 0555–116–192, и она вышлет свободные анкеты детей. У Марии только одна просьба к Снегурочкам: если берете на себя ответственность подарить особенному ребенку подарок, пожалуйста, найдите время сделать это вовремя, ведь в "особенных семьях" очень ждут новогоднего чуда. Впрочем, чуда здесь ждут всегда.