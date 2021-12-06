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В Турции предотвратили покушение на президента Эрдогана

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Сотрудники сил безопасности Турции в субботу, 4 декабря, обезвредили взрывное устройство в городе Сиирт на юго-востоке страны. Сюда прибыл глава государства Реджеп Тайип Эрдоган для участия в митинге своих сторонников. Об этом сообщает газета Cumhuriyet.

Бомба с дистанционным управлением была обнаружена благодаря бдительности правоохранителей. Как отмечает издание, полицейский, который был задействован в обеспечении безопасности на митинге, заметил ее под своей машиной по дороге на работу. Это произошло незадолго до начала выступления главы государства.

На место происшествия прибыла бригада саперов и обезвредила взрывное устройство. Полиция ведет розыск подозреваемых.

Как отмечает портал Son Dakika со ссылкой на правящую Партию справедливости и развития (ПСР), устройство было закреплено на личном автомобиле полицейского, работающего в городе Мардин. Его планировалось взорвать, когда правоохранитель прибудет в Сиирт.

Сиирт находится на юго-востоке Турции. Большинство его населения составляют арабы и курды. В свое время Эрдоган баллотировался по избирательному округу Сиирта на должность премьер-министра.

Ранее, 2 декабря, исполняющий обязанности премьер-министра Чехии Андрей Бабиш сообщил о попытке покушения на свою жизнь. По его словам, молодой мужчина пришел в здание правительства, будучи вооруженным кинжалом и пистолетом. Полиция задержала и обезвредила его на входе в здание.

Предполагается, что злоумышленник был недоволен введением в стране режима чрезвычайной ситуации и локдауна в связи с распространением COVID-19.

Источник: iz.ru


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URL: https://www.vb.kg/410418
Теги:
покушение, Турция, Реджеп Эрдоган
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