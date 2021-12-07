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Жертвами извержения вулкана Семеру стали 34 человека, 17 пропали без вести

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- Айжан Мамбеталиева
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Сегодня, 7 декабря, жертвами извержения вулкана Семеру на острове Ява стали по меньшей мере 34 человека, 17 пропали без вести, покинуть свои дома пришлось примерно 3700 жителям, сообщает INTERFAX.RU с ссылкой на ВВС, которые ссылаются на представителя индонезийского ведомства по чрезвычайным ситуациям.

Активная стадия извержения вулкана пришлась на 5 декабря. Вулканическим пеплом засыпало несколько ближайших деревень. Поисково-спасательная операция продолжается в условиях плохой погоды и продолжающихся вулканических выбросов.

Сегодня пострадавшую зону посетил президент Индонезии Джоко Видодо. Он предупредил, что ремонтно-восстановительные работы там смогут начаться, только когда вулкан полностью утихнет.

К слову, высота Семеру - 3676 метров над уровнем моря. В предыдущий раз он просыпался в декабре 2020 года, тогда его извержение тоже привело к эвакуации тысяч местных жителей. Всего в Индонезии 130 вулканов, страна находится на Тихоокеанском огненном кольце - в зоне повышенной сейсмической активности.


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URL: https://www.vb.kg/410509
Теги:
извержение вулкана, вулкан
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