Жертвами извержения вулкана Семеру стали 34 человека, 17 пропали без вести

Сегодня, 7 декабря, жертвами извержения вулкана Семеру на острове Ява стали по меньшей мере 34 человека, 17 пропали без вести, покинуть свои дома пришлось примерно 3700 жителям, сообщает INTERFAX.RU с ссылкой на ВВС, которые ссылаются на представителя индонезийского ведомства по чрезвычайным ситуациям.

Активная стадия извержения вулкана пришлась на 5 декабря. Вулканическим пеплом засыпало несколько ближайших деревень. Поисково-спасательная операция продолжается в условиях плохой погоды и продолжающихся вулканических выбросов.

Сегодня пострадавшую зону посетил президент Индонезии Джоко Видодо. Он предупредил, что ремонтно-восстановительные работы там смогут начаться, только когда вулкан полностью утихнет.

К слову, высота Семеру - 3676 метров над уровнем моря. В предыдущий раз он просыпался в декабре 2020 года, тогда его извержение тоже привело к эвакуации тысяч местных жителей. Всего в Индонезии 130 вулканов, страна находится на Тихоокеанском огненном кольце - в зоне повышенной сейсмической активности.