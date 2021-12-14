Более 3 тысяч кыргызстанцев в этом году пострадали от финансовых пирамид

В Кыргызстане Министерство внутренних дел предупреждает граждан о мошенниках, приглашающих участвовать в сомнительных финансовых схемах.

Как сообщает пресс-служба МВД, в период с 2020 по 2021 года по фактам незаконной деятельности финансовых пирамид зарегистрировано 2 тысячи 311 досудебных дел, пострадали более 3 тысяч 293 вкладчиков, следствие по 2 тысячам 74 досудебным делам завершено и направлено на рассмотрение суда. Сумма причиненного материального ущерба составила 311 миллионов 864 тысяч 373 сома.

МВД дает следующие рекомендации для того чтобы не стать жертвой финансовой пирамиды:

Необходимо быть осторожным, не верить обещаниям якобы гарантированного высокого дохода, не доверять свои денежные средства сомнительным компаниям и людям; Проконсультируйтесь с профессионалами финансового рынка. Не позволяйте эмоциям и обещаниям владеть вами, контролируйте себя; Обязательно проверяйте все учредительные и разрешительные документы (лицензии, сертификаты и другие); Запросите финансовую отчетность и информацию о руководстве; Знайте, за счет чего генерируется доход компании, а также вероятность того, что ваши сбережения будут возвращены (куда пойдут ваши деньги).

МВД также сообщает основные признаки финансовой пирамиды:

Обещания гарантированного высокого дохода: мошенники гарантируют доход от 50 до 200 процентов. Оптимальный доход по надежному инструменту инвестирования должен быть между ставками по депозитам и средними процентами по банковским кредитам. Если предлагаемый вам доход выше ставок банковских кредитов (22-25 процентов на рынке Кыргызстана в национальной валюте) такая организация вероятней всего является финансовой пирамидой. Отсутствие продукта: если у организации, в которую вам предлагают вложиться нет продукта, это финансовая пирамида. Также могут быть скрытые финансовые пирамиды. Продукт есть, но им никто не пользуется: это туристические услуги (элитный отдых), программы по компьютерной грамотности, иностранным языкам и так далее. Компания, которая предлагает эти продукты, получает доход от денег людей, которые приходят из-за этого. Получение дохода за счет привлечения других лиц: если вашей основной задачей является привлечение других людей, а ваш доход генерируется за счет денег, которые приносят эти люди, можно с уверенностью сказать, что организация является финансовой пирамидой. Доступ к информации о групповом менеджменте и финансовой отчетности, то есть: непредставление надлежащей финансовой отчетности, в случае если сведения о данном учреждении являются конфиденциальными, вам следует тщательно подумать, прежде чем вкладывать в него свои деньги. В надежных компаниях все будет прозрачно и доступно.

МВД советует гражданам, в случае обнаружения мошеннических действий обратиться в ближайшее отделение милиции или позвонить на номер 102.

"Любые преступления легче раскрывать по "горячим следам", - предупреждает пресс-служба МВД КР.