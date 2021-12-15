В ЦОНах будут обучать кыргызстанцев цифровой грамотности

Министерство цифрового развития запустило возможность обучения пользованию электронными госуслугами для граждан непосредственно в центрах обслуживания населения по всей стране. Инициатива направлена также на повышение цифровой грамотности населения в целом, сообщает пресс-служба ведомства.

Для реализации обучающего проекта в каждом ЦОН по всей стране выделен отдельный сотрудник, отвечающий за обучение пользованием порталом госуслуг Тундук, отдельными цифровыми решениями, получением и применением облачной электронной подписи, решением по самообслуживанию и тп. услугами. Каждый желающий может обратиться за помощью и консультацией. Сотрудники также призваны сами проявлять инициативу и в проактивном режиме помогать обучению посетителей ЦОН.

"Сегодня цифровая грамотность, пользование электронными госуслугами – это не какие-то особые знания для определенного круга избранных людей. Это острая и базовая необходимость в активно развивающейся цифровой повестке как в КР, так и во всем мире, - отметил Министр цифрового развития Дастан Догоев. – Без этих навыков и знаний (их называют must have – то есть "обязательные") в ближайшее время практически невозможно будет вести эффективно бизнес, обучаться, получать актуальную информацию, использовать более комфортные государственные решения, да и просто общаться. Огромное количество рабочих мест внутри страны и за рубежом сегодня требуют цифровых навыков. Поэтому государство со своей стороны разными проектами стимулирует развитие цифровой грамотности, но ответственность по их обретению также лежит на каждом гражданине в отдельности. Важно осознать, что цифровые знания – это ваше конкурентное преимущество и возможность быть частью цифровой экономики не только нашей страны, но и мира. В цифровом мире нет границ".

Как отметил министр, инициатива также призвана сократить сверх нагрузку с работы ЦОН, повысить удовлетворённость граждан сервисом в центрах обслуживания. Это должно произойти в результате сокращения количества посещающих ЦОН при увеличении пользующихся онлайн услугами.

В рамках данного проекта уже обучено и подготовлено 73 сотрудника ЦОН. Также для обучения граждан в помещениях ЦОН размещены информационные вспомогательные таблички, на мониторах транслируются обучающие видеоролики о порядке получения государственных услуг через портал Тундук. Операторы также уполномочены оказывать государственные электронные услуги посредством сервиса Face ID. Face ID это сервис по распознаванию лица, который позволяет идентифицировать гражданина по лицу и предоставлять доступ к онлайн услугам без дополнительных усилий. Применение сервиса возможно только по согласию заявителя.

Напомним, что цифровой платформой электронных услуг выступает IGov Портал (Портал электронных услуг "Түндүк"). На сегодняшний день через портал оказывается 127 видов электронных услуг, а количество посетителей за текущий год превысило 200 тысяч пользователей. Также уже оказано более 70 тысяч услуг. Самыми популярными электронными услугами на портале являются: выдача сертификата о вакцинации против COVID-19, информация о зарегистрированном недвижимом имуществе, информация о заключении брака, справка с места работы ("е-Kyzmat"), справка о месте регистрации граждан, информация о пенсионных накоплениях (Накопительный пенсионный фонд) и информация о начислениях страховых взносов застрахованного лица (информация о заработной плате).