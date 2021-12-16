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Внимание розыск! Пропал Абдилак Сыдыков

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- Анастасия Карелина
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ОВД Жайылского района разыскивается 51-летний Абдилак Эшмамбетович Сыдыков.

С заявление в милицию обратилась дочь без вести пропавшего Абдилака Сыдыкова 1970 года рождения. 15 декабря 2021 года примерно в 10 часов мужчина вышел из дома, расположенного по адресу: село Петропавловка МТФ № 2.

Приметы: рост 165-170 сантиметров, среднего телосложения, лицо круглое, глаза карие, короткие седые волосы, на лбу лысина.

Мужчина был одет в черную шапку, синюю демисезонную куртку, черные резиновые сапоги.

Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого Абдилака Сыдыкова, просят сообщить об этом в дежурную часть ОВД Жайылского района по следующим номерам телефонов: 0(312)22-15-58, 0(709)15-91-69, 0(708) 55-52-51.


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URL: https://www.vb.kg/410979
Теги:
Жайылский район, розыск
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