В Кыргызстане сняли все обвинения с Аскара Акаева

В Кыргызстане с первого президента республики Аскара Акаева сняли все обвинения по делу Кумтора, уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления. Информацию об этом подтвердили vb.kg источники, близкие к окружению бывшего президента.

Источники сообщают, что следствием установлено, что ни он, ни его близкие не брали деньги из проекта "Кумтор". Первый президент Кыргызстана Аскар Акаев вчера утром покинул Кыргызстан. Теперь бывший президент может без опасений прилетать на родину в любое время.

Ранее vb.kg сообщал, что 14 декабрь Аскар Акаев прилетел в Кыргызстан. Известно, что он сотрудничает со следствием по делу золоторудной компании Кумтор.