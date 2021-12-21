Плюсы и минусы государственной политики в области сельского хозяйства КР

Аграрная отрасль страны – в стагнации. Этот факт уже невозможно опровергнуть и даже скрыть от общественности. Надои молока – 2000 литров в год - самые низкие в СНГ, урожаи пшеницы –смехотворные – всего лишь 22 центнера с гектара, уровень переработки сельхозсырья ничтожно мал – 15-17 процентов.

Ситуацию усугубили пандемия и засуха. В результате в нынешнем году мы обеспечили себя пшеницей всего лишь на 50 процентов, растительным маслом - на 18 процентов, мясом - на 55 процентов. Если подобные катаклизмы продолжатся и дальше, то в стране начнется продовольственный кризис.

Подобные печальные перспективы отчетливо видят президент страны Садыр Жапаров и руководители правительства. Они в отличии от своих предшественников принимают энергичные меры для развития сельского хозяйства, и потому появились реальные надежды на значительные изменения к лучшему в этой отрасли. Теперь подробности.

Чтобы финансы не пели романсы

Как известно, аграрное производство не мыслимо без финансовых вливаний. Все прошедшие 30 лет независимости государство на словах щедро предоставляло фермерам льготные кредиты, но на деле ситуация выглядела плачевно. В стране имеется 450 тысяч крестьянских хозяйств, а льготные кредиты получали максимум 10 процентов сельхозпроизводителей. Львиная доля выделяемых средств уходила в карманы родственникам и друзьям банкиров, акимам и даже губернаторам, которые жаждали открыть свой бизнес за счет средств, предназначенных владельцам крестьянских хозяйств. Об этой порочной практике знали все бывшие президенты и премьер-министры, но никто из них не решился одернуть зарвавшихся чиновников и банкиров. Лишь нынешний глава ГКНБ Камчыбек Ташиев и президент Садыр Жапаров решили искоренить многолетнюю порочную практику. Как явствует из официальных документов, в банках начались проверки по поводу нецелевого расходования средств.

Следующей весной, будем надеяться, льготные кредиты под 6 процентов годовых получат те люди, которым они и предназначались. Как сказал недавно глава нашего государства, за три-четыре года абсолютно всем фермерам будет предоставлена финансовая поддержка.

Но одними карательными мерами ситуацию в отрасли не исправишь. И это отлично понимают нынешние руководители государства. Поэтому не случайно правительство приняло решение об освобождении крестьян от налогов за пользование пашней, сенокосами, пастбищами. Образовавшуюся в бюджете брешь будут восполнять за счет других источников дохода.

Далее по решению правительства упрощена процедура приобретения в лизинг сельхозтехники и даже животных сельскохозяйственного назначения. Здесь, кстати, также предусмотрены возможные финансовые послабления для фермеров.

Сказать, что эти меры кардинально улучшат ситуацию в аграрной отрасли страны, будет преувеличением, но для крестьян они в любом случае важны и даже необходимы.

Были тучными отары

В Кыргызстане, согласно официальным данным, насчитывается 1 миллион 700 тысяч голов крупного рогатого скота и более 6 миллионов мелкого. Но такие, казалось бы, внушительные цифры еще ни о чем не говорят. Продуктивность животных - мизерная. О надоях молока мы уже говорили, но точно такая же ситуация имеет место быть с привесами скота. Если за рубежом один бык ежесуточно прибавляет в весе до двух килограммов, то наши всего по 700-800 граммов. Заграничная овечка весит 50-60 килограммов, кыргызстанская – 35, в лучшем случае – 40 килограммов. Здорово мы отстаем и по настригу шерсти. А это произошло из-за того, что некогда эффективно действующие племенные хозяйства были в 90-х годах разорены, а породистый скот приватизирован.

Животноводство страны последние два-три десятилетия развивается по губительному экстенсивному пути. То есть стремительно растет поголовье скота, но для огромного количества животных не хватает пастбищ, уже сейчас коровам и овцам не хватает кормов. Поэтому растут цены. Если в сентябре тюк сена стоил 350 сомов, то сейчас 500 сомов. В прежние годы власти упорно не замечали эту проблему, но сейчас президент и правительство принимают экстраординарные меры для ее решения.

Так, с 1 июня по 31 декабря нынешнего года был отменен налог на добавочную стоимость для ввоза породистого крупного и мелкого рогатого скота. В страну завозятся преимущественно высокопродуктивные животные, которые со временем принесут такое же качество потомства. Начата проверка деятельности всех племенных хозяйств страны. Структуры, в которых работа по разведению эффективных пород ведется только на бумаге, лишаются статуса племенных хозяйств.

Параллельно министр сельского, водного хозяйства и развития регионов Аскар Джаныбеков провел успешные переговоры с российскими племенными хозяйствами на предмет ввоза в Кыргызстан высокопроизводительных животных. По словам главы аграрного ведомства, в страну ежегодно необходимо завозить 100-150 тысяч голов крупного рогатого скота, в нынешнем году импортировано уже 60 тысяч. Но эта работа только началась, и через 3-4 года, по расчетам экономистов-аграрников, фермеры полностью избавятся от малопродуктивного скота. Россияне готовы помочь нам решить эту проблему. В будущем году в республику будет поставляться еще больше высокопроизводительных животных.

Но буквально в последние два месяцы обнаружилась одна неприятная, будем так говорить, деталь. Некоторые несознательные крестьяне перепродают дешевых животных из России в Узбекистан. Правоохранительным органам необходимо подумать о возведении барьеров для таких, не совсем законных поставок. В противном случае животноводство Кыргызстана не сможет выйти из кризиса.

Где найти золотое семечко?

Аналогичная ситуация сложилась и в полеводстве. Крестьяне из-за высоких цен не могли приобретать высококачественные семена основных сельскохозяйственных культур. Льготные кредиты, как мы уже знаем, были им недоступны. Поэтому фермеры сеяли сравнительно дешевое продовольственное зерно, урожайность которого приносило им в лучшем случае минимальную прибыль.

Удивляться такому фиаско и здесь не приходится. Если в советское время у семеноводческих хозяйств республики было более пяти тысяч гектаров, то сейчас не более тысячи. Известны случаи, когда земли по прихоти акимов и сельских начальников изымались у семеноводов под различными надуманными предлогами. В результате оставшиеся семхозы обеспечивают крестьян качественным посевным материалом только на 30 процентов.

Министр Жаныбеков и здесь твердо намерен помочь фермерам. Он уже договорился с российскими семеноводческими хозяйствами о поставках в Кыргызстан качественного посевного материала. Друзья в скором времени пришлют тысячу тонн отборных семян озимой пшеницы. Помогут нам и узбекские селекционеры. Так что в будущем году кыргызстанские дехкане хоть и не в полном объеме, но все же будут обеспечены посевным материалом. Но, согласитесь, постоянно надеяться на помощь друзей, пожалуй, несерьезно. Необходимо самим в короткие сроки реанимировать деятельность семеноводческих хозяйств. И, как нам стало известно, правительство разрабатывает комплекс мер по улучшению деятельности семеноводческих хозяйств республики. Нашим Мичуринцам помогут в первую очередь финансами и техникой.

Зальем водой весь край родной

В удручающем состоянии находится мелиоративная сеть страны. По признанию министра Джаныбекова, из-за аварийного состояния оросительных каналов, лотков в отдельных регионах страны теряется до 40 процентов живительной влаги. Но и здесь власти предпринимают активные действия по исправлению кризисной ситуации. В частности, как сообщил министр сельского хозяйства Аскар Джаныбеков, в Чуйской области будет возведен обводной канал протяженностью 17 километров, что позволит успешно орошать более десяти тысяч гектаров. Будет начата активная работа по строительству глубинных насосных станций, бассейнов декадного регулирования воды, ремонту лотков. Однозначно, реализация таких планов потребует внушительных финансовых затрат. "Деньги на эти цели есть, - уверяет глава кабинета министров Акылбек Жапаров, - на улучшение мелиоративной отрасли будут потрачены бюджетные и донорские средства.

Как нам стало известно, с весны будущего года будет развернута большая работа по высадке новых лесов. Зеленые насаждения, как известно, способствуют улучшению качества почвы и сохранению в ней влаги. Сколько гектаров "уйдет" под лес, пока точно неизвестно, но работа в любом случае предстоит большая.

Объявим бой перекупщикам!

Не так давно министр Аскарбек Джаныбеков произнес известное крылатое выражение: "Чем дальше от сохи, тем больше прибыль". Грустное высказывание, но оно верно отражает суть происходящих взаимоотношений между сельскими товаропроизводителями и коммерсантами в нашей стране".

По сути, у наших крестьян нет возможности цивилизованным путем реализовывать свою продукцию. У сельхозпроизводителей только два варианта сбыта урожая: на автофургоне отвозить его в Россию и Казахстан или продавать за гроши местным коммерсантам. Оба этих способа далеко не идеальны. Экспорт продукции требует немалых затрат, а перекупщики (они же коммерсанты) стремятся купить урожай за бесценок. На столичные рынки фермерам путь давно заказан. Поэтому глава правительства и министр сельского хозяйства разрабатывают программу создания отраслевых кластеров. Кластеры – это производственные объединения фермеров, переработчиков и работников торговли. "Эти союзы, - уверен глава аграрного ведомства страны, - будут способствовать исчезновению перекупщиков, а следовательно и цены на различную сельхозпродукцию задирать будет некому.

Но как, извините за непарламентское выражение, загнать фермеров в кластеры? Сельчане даже в кооперативы входить боятся, так как во главе их, как правило, встают люди, преследующие в первую очередь свои корыстные интересы. Многие из крестьян уже обжигались на этом, знают, почем фунт лиха.

Однако глава правительства оптимизма не теряет. Он уже начал совместно с экономистами разрабатывать такие финансовые меры стимулирования фермеров, от которых они не смогут отказаться и охотно станут структурными подразделениями отраслевых кластеров. Одновременно Акылбек Жапаров продумывает меры по созданию оптово-распределительных центров сельхозпродукции, логистических центров.

Необходимое послесловие

Скептики уже сейчас иронично улыбаются по поводу намечаемых перемен в сельском хозяйстве страны. Дескать, 30 лет идут одни пустопорожние разговоры на эту тему, а дело с места не двигается. Возможно, они правы. Но в новых властях подкупает решительность в действиях, вера в успех предлагаемых перемен. Наверняка во время реформ будут ошибки, просчеты, но главное - не сворачивать с избранного пути. Верно говорят: "Дорогу осилит идущий".