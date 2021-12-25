В Бишкеке состоялось заседание Совета по пробации Октябрьского района

В Бишкеке состоялось очередное заседание Совета по пробации Октябрьского района, в котором приняли участие представители муниципальной администрации, Управления социального развития, Отдела занятости, ОЗАГСПРИ (ГРС), УВД, ОЦСМ, Социального фонда и Центра образования. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

В ходе заседания были обсуждены вступившие в силу 1 декабря 2021 года нововведения в части уголовного законодательства и Закон "О пробации". На основании Закона "О пробации" в новой редакции было принято решение назначить председателем Совета пробации Октябрьского района заместителя главы администрации Октябрьского района по социальным вопросам Айнуру Арстанбекову.

Кроме того, на заседании был рассмотрен вновь вступивший в силу Кодексу о правонарушениях, где одним из основных наказаний в виде общественных работ исполняется органом пробации совместно с муниципальной администрацией, для чего на заседание были приглашены руководители МТУ Октябрьского района. В этой связи органом пробации были презентованы нововведения, а именно Кодекс о правонарушениях и Уголовно-исполнительный кодекс в новой редакции, в части наказания общественных работ.

Также в ходе заседания был обсужден и утвержден план работы Совета по пробации Октябрьского района на 2022 год.

Кроме того, были приняты следующие решения по оказанию помощи в социальной адаптации и ресоциализации клиентов пробации: