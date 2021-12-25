Талибы запретили слушать музыку в машинах

Министерство исламской ориентации террористического движения "Талибан" утвердило новые правила, согласно которым в Афганистане теперь нельзя слушать музыку в машинах. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщает lenta.ru со ссылкой на Kabul News в Twitter.

По сведениям агентства, данное указание существует в письменном виде, его положения доведены до водителей. Помимо этого, теперь запрещено возить в машинах женщин без хиджаба.

Ранее представители движения "Талибан" упразднили министерство по делам женщин и запретили живую музыку на свадьбах. К примеру, в северо-восточной провинции Бадахшан строго запрещено слушать музыку, курить, не соблюдать график намазов и совместно проводить время мужчинам и женщинам в отелях и ресторанах.

В конце октября 2021 года сообщалось, что члены радикального движения "Талибан" напали на свадьбу в Афганистане. Нападение произошло в деревне Шамшпур Мар Гунди провинции Нангархар - там вечером зазвучала музыка, что и спровоцировало конфликт. Два человека были убиты, десять человек получили ранения.