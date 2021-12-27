Председатель Верховного суда навестила малообеспеченные семьи

В Кыргызстане председатель Верховного суда Нургуль Бакирова преподнесла подарки детям из малообеспеченных семей.

Сегодня, 26 декабря, Нургуль Бакирова посетила село Кенеш Иссык-Атинского района Чуйской области.

Председателя Верховного суда сопровождали аким Иссык-Атинского района Нуралы Курмантаев и глава Кочкорбаевского айыл окмоту Эркинбек Керимкулов

Председатель поздравила с наступающим Новым годом детей из двух малообеспеченных семей указанного села и вручила им подарки.

Первой поздравили жительницу села С. А., которая одна воспитывает пятерых детей. Детям были вручены подарки, а также переданы продукты питания и оказана денежная помощь.

Затем председатель и сопровождающие посетили дом жительницы А.А. Матери семерых детей вручены продукты питания, оказана финансовая помощь, а дети получили новогодние подарки.

Нургуль Бакирова сказала, что в канун Нового года посещает малообеспеченные семьи, сирот и полусирот с целью справиться о положении их дел и оказать помощь.

Также она отметила, что дети с особенным трепетом ожидают Новый год, и необходимо постоянно дарить им радость, положительные эмоции.

Председатель пожелала детям и их родителям крепкого здоровья, успехов в учебе и всего наилучшего в Новом году.