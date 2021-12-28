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В лесном хозяйстве впервые запустили производство биогумуса

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- Анастасия Карелина
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Кыргызские лесхозы теперь будут производить и использовать собственный биогумус из органических отходов. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

В Уч-Коргонском лесхозе состоялся официальный запуск производства удобрения. Участие в мероприятии приняли заместитель директора ГАЛХ МСВХиРР КР Надырбек Козубаев, директор ОРП ИУЛЭ Канат Жантаев, директор Уч-Коргонского лесхоза Абибилла Темирбаев, директор Кара-Кульджинского лесхоза Абдималик Алиев и специалисты двух пилотных лесхозов.

В пилотных Уч-Коргонском и Кара-Кульджинском лесхозах для производства органического удобрения построены специальные бетонные ямы. В них были запущено около 200 килограммов (включая компост) красных калифорнийских червей. Предварительно ямы заполнили навозом, листьями, сухой травой и накрыли пленкой для поддержания оптимальной температуры и влажности.

Подобная технология производства биогумуса в лесном хозяйстве используется впервые. Для консультации и оказания практической помощи была приглашена эксперт Райхан Салиева. Она занимается производством биогумуса в Кыргызстане уже тридцать лет.

Она отметила важность применения биогумуса в лесокультурном производстве. Биогумус насыщает почву питательными веществами и элементами, способствует росту растений, повышает урожайность. Эффект от удобрения может сохраняться несколько лет. Он совершенно не опасен для людей, насекомых и животных.

Кроме того, биогумус дает возможность решить некоторые проблемы загрязнения окружающей среды. Например, использование органических, пищевых и растительных остатков в процессе его производства.

Производимый червями биогумус работники лесхоза планируют использовать для выращивания качественного посадочного материала в теплицах, питомниках, а также применять при озеленении.

Бетонная яма для производства биогумуса построена на территории базового питомника Уч-Коргонского лесхоза (6 гектаров). Там же построена теплица на 200 квадратных метров и строится дом-кордон на 61 квадратный метр. Строительство ведется Государственным агентством лесного хозяйства при технической поддержке проекта "Интегрированное управление лесными экосистемами КР", финансируемого Всемирным банком и Глобальным экологическим фондом.


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URL: https://www.vb.kg/411629
Теги:
Гослесхоз, Минсельхоз
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