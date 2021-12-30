Представители сектора образования выступили против проектов Минобраза КР

В Кыргызстане представители сектора образования, международных организаций, независимых экспертов и гражданского общества обратились к президенту республики и председателю кабмина с просьбой отозвать разработанные Министерством образования и науки проекты закона об образовании и проекты подзаконных актов в сфере образования.

27 декабря прошел круглый стол, на котором собрались представители 60 образовательных организаций, участники круглого стола обсудили предложенные Минобразом проекты.

По мнению участников круглого стола:

Проекты закона и подзаконных актов в сфере образования не только не создают правовую среду, но и ставят непреодолимые барьеры для реализации задач по реформированию образования, в том числе по созданию системы образования, отвечающей потребностям экономики и нового времени, развитию рынка дошкольных услуг, пересмотру содержания и методов обучения, изменению государственного финансирования образования по принципу "бюджетные деньги идут за учащимся", поставленных в послании президента от 5 мая 2021 года и в национальной программе развития до 2026 года, утвержденной 12 октября Указом президента Кыргызской Республики. Проекты закона и подзаконных актов в сфере образования разработаны и продвигаются МОН без широкого обсуждения, без учета мнения представителей сектора образования, являющихся непосредственными участниками образовательного процесса в стране.

Участники круглого стола считают, что: