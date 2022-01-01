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Спасибо каждому, кто встал с нами в длинную цепочку доброты

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- Надежда Хохлова
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Байбола Абсатарова увезли в операционную. В палате наступила тишина - слышно было, как прыгает с деления на деление секундная стрелка. Впереди было минимум шесть часов тягучей тишины ожидания. Операция сложная, риск высокий. Чтобы не сойти с ума, женщина достала пяльцы, шелк и эскиз новой картины.

Бактыгуль делала стежок к стежку ювелирно, словно от этого зависела точность действий хирургов, перекраивающих и перешивающих в это время сердце ее двухлетнего сына. Порок был серьезный - тетрада Фалло, то есть четыре дефекта, которые исправляли разом. Все прошло даже лучше, чем ожидали врачи, мальчика выписали через неделю после операции! К тому времени в чемодане у Бактыгуль уже лежала готовая картина.

В Бишкеке Бактыгуль оформила ее в рамочку и принесла в "Вечерку" - в благодарность за помощь в сборе денег на операцию. С тех пор вышивка висит в кабинете, куда приходят посетители - просить о помощи. Сюжет незатейлив: беседка в саду, утопающем в солнце. И почему–то хочется оказаться внутри картины, настолько она теплая и светлая. Наверное, потому, что она, как и судьба Байбола, вышита тысячами стежков доброты. Каждый крестик - чей–то "плюсик" в его копилку жизни - сом, пять, десять, пятьдесят… Спасибо всем, кто "ставит плюсики", не считая их бессмысленно малым вкладом в чью–то жизнь. Ведь в том–то и фокус, что по отдельности они - малость, а вместе становятся картиной чьего–то мира.

…В прошедшем году мы с вами каждую неделю исправляли чью–то судьбу - вскладчину. Вместе нам удалось собрать на лечение минимум шестидесяти детям и взрослым. А еще - тысячам ребятишек сделать подарки, проведя совместные благотворительные акции. Спасибо каждому, кто встал с нами в длинную цепочку доброты, передающуюся от сердца к сердцу и оставляющую в нем радугу радости.


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