Семь букв всемогущих

Последние часы уходящего года наполнены предвосхищением волшебства. И сколько бы лет нам ни было, все равно в эти дни остро ждем чуда. Надеемся, что какая–то невиданная сила вихрем ворвется в жизнь и сделает так, чтобы всем вмиг стало хорошо. А ведь такой преобразователь существует, и его выпрямляющая судьбу сила доступна каждому из нас. В любой день, в любой час. Она - неиссякаема, поскольку умножается делением. В ней - семь букв. Догадались, о чем речь? Ответ - в трех сегодняшних историях.

Маленький принц и золотая рыбка

- Владька, бежим, там новый аквариум привезли! - Даша ворвалась в паллиативную палату и потянула мальчишку за собой. Владик испугался, но виду не подал. Одной рукой держась за стену, второй - сжимая ладошку подружки, преодолевал метр за метром длинного коридора. Мамы рядом не оказалось, она бы не допустила такого безрассудства! Десять метров Владик прошел за пять минут, ноги заплетались, мышцы под коленями тянуло. Но в душе он бежал!

Аквариум стоял в сестринской. Рыб в нем не было, по стенам ползали ленивые гигантские ампулярии. Владику было плохо видно, но он осмелел и скомандовал: "Даша, подними меня на стул!". Судорожно вцепившись в край тумбы, он стоял - сам! - на коленях и рассматривал диковинных "зверюг" через толстенные линзы очков. За этим занятием его и застала мама Ксения. Владик встревоженно посмотрел ей в глаза - отругает сейчас за то, что без нее вышел из палаты? Но мама счастливо улыбалась…

Владику - шесть. У него детский церебральный паралич, сковавший ноги. Но мама Ксения усиленно готовит сына к школе: мозги у Владьки - дай бог каждому! Но с ногами нужно что–то делать. Вот мама и возит его из Беловодского в Бишкек на реабилитацию. Массаж, ЛФК, уколы, таблетки - все это нужно принимать строго по часам, поэтому во время интенсива Владик с мамой живет в паллиативной палате православного дома милосердия. Здесь зовут его не иначе, как Маленьким Принцем. Папы у Владика нет - "особенный" принц ему оказался не нужен.

Дашке - девять. Она - дочка сотрудницы дома милосердия и любимица всех его постояльцев, особенно детей. В ее мире всем есть место. Она просто берет за руку и ведет за собой. Иногда это все, что человеку нужно, - просто немножко помочь.

…Владик жил в паллиативной палате месяц. За это время Даша водила его ползать по газонной траве, а потом "заманивала" на березу. Владик карабкался на нее, не без помощи мамы, конечно. Ксения поняла, что ее сын способен делать гораздо больше, чем она думает. Но, главное, что это почувствовал сам Владик!

На новогодний утренник в дом милосердия он приехал уже без коляски. Мама вела его за руку, он шел рядом! Дедушка Мороз подарил квадрокоптер - и пусть Владька еще далеко не пеший турист, но зато сможет увидеть мир с высоты птичьего полета!

После утренника Владик с Ксенией пошли пить чай в сестринскую. Там стоял новый аквариум - больше прежнего и с золотой рыбкой. Владик уже сам подошел к нему и стал водить пальцем по стеклу, рыбка следовала за ним.

- Она волшебная, - прошептал Владька, заворожено глядя на огненные валаны плавников и хвоста, - Может исполнить желание… И, наклонившись к стеклу, шепнул ей: "Я хочу бегать!".

Доброта - не наука, она - действие. Иногда достаточно просто сказать: вот моя рука, держись и пойдем.