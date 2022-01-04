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В Бишкеке под колесами авто вновь погиб сотрудник "Тазалыка"

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- Асия Канаева
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Сегодня утром в кыргызской столице вновь погиб сотрудник муниципального предприятия "Тазалык".

Трагедия произошла около 8 часов утра на улице Шабдан Баатыра в районе ТЭЦ. Сотрудник "Тазалыка" находился на рабочем месте в полном обмундировании. На нем был спецжилет со светоотражающими элементами.

По предварительным данным за рулем транспортного средства (праворульная Toyota Probox), сбившего работника "Тазалыка", находилась женщина. Совершая обгон, она не увидела человека на дороге. От полученных травм сотрудник "Тазалыка" скончался.

Виновница смертельного ДТП - гражданка "Р.Г." 1981 года рождения. Она была доставлена в милицию. Машину водворили на штрафстоянку. Назначены все необходимые экспертизы.

В минувшем декабре в Бишкеке уже было два смертельных ДТП, в которых погибли сотрудники МП "Тазалык".


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URL: https://www.vb.kg/411881
Теги:
ДТП, Бишкек, Тазалык
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