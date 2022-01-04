Москвич выставил на продажу банку огурцов за 100 миллионов рублей

Житель российской столицы выставил на продажу банку огурцов, законсервированных в 1986 году. Текст столь необычного объявления был опубликован в Telegram-канале "Новости Москвы". Об этом пишет российское новостное интернет-издание lenta.ru.

Лот предлагается к продаже за 100 миллионов рублей. По мнению россиянина, цена обусловлена уникальностью товара, так как это единственный подобный экземпляр в мире. Мужчина убежден, что венгерские консервы знаменитого бренда Globus производства завода №86, у которых за время хранения (36 лет!) даже не помутнел маринад, являются исторической ценностью и могут пополнить чью-то необычную коллекцию.