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Москвич выставил на продажу банку огурцов за 100 миллионов рублей

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- Анастасия Карелина
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Житель российской столицы выставил на продажу банку огурцов, законсервированных в 1986 году. Текст столь необычного объявления был опубликован в Telegram-канале "Новости Москвы". Об этом пишет российское новостное интернет-издание lenta.ru.

Лот предлагается к продаже за 100 миллионов рублей. По мнению россиянина, цена обусловлена уникальностью товара, так как это единственный подобный экземпляр в мире. Мужчина убежден, что венгерские консервы знаменитого бренда Globus производства завода №86, у которых за время хранения (36 лет!) даже не помутнел маринад, являются исторической ценностью и могут пополнить чью-то необычную коллекцию.


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URL: https://www.vb.kg/411883
Теги:
аукцион, Россия, в мире
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