ЕАБР продолжает работать со своими партнерами в Казахстане

Евразийский банк развития (ЕАБР) ведет работу со всеми клиентами и партнерами на территории Республики Казахстан в обычном режиме. Операционная деятельность ЕАБР осуществляется в полном объеме, сообщает пресс-служба банка.

Отмечено, что банк не получал уведомлений от казахстанских заемщиков относительно возможных задержек по обслуживанию своих обязательств.

"По оценке аналитиков банка, замедление экономической активности в январе 2022 года будет нивелировано в кратчайшие сроки. Очевидно, ключевой задачей в ближайший месяц станет возврат экономики на устойчивую траекторию роста. ЕАБР ожидает, что рост ВВП Казахстана по итогам текущего года составит около 4 проценов", - говорится в сообщении.

СПРАВКА

Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Более 15 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.