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В КРСУ открылась фотовыставка Кристины Филатовой "Как прекрасен мир"

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- Анастасия Карелина
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В телецентре Кыргызско-Российского Славянского университета открылась фотовыставка студентки вуза Кристины Филатовой "Как прекрасен мир". Об этом сообщает пресс-центр КРСУ.

Данное культурное событие дало старт мероприятиям, посвященным Году народного творчества и культурного наследия.

Кристина Филатова считает, что после недавних событий в Казахстане, очень важно напомнить людям о том, как прекрасен мир.

В экспозиции автора более 20 пейзажных фоторабот. По словам Кристины, она старается "поймать" красивые, случайные кадры, а не делать постановочные фотографии. Любовь к искусству фотографии появилась у автора выставки давно, и она намерена продолжать оттачивать мастерство и радовать своим творчеством окружающих.


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URL: https://www.vb.kg/412407
Теги:
выставка, студенты, КРСУ
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