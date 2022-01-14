В КРСУ открылась фотовыставка Кристины Филатовой "Как прекрасен мир"

В телецентре Кыргызско-Российского Славянского университета открылась фотовыставка студентки вуза Кристины Филатовой "Как прекрасен мир". Об этом сообщает пресс-центр КРСУ.

Данное культурное событие дало старт мероприятиям, посвященным Году народного творчества и культурного наследия.

Кристина Филатова считает, что после недавних событий в Казахстане, очень важно напомнить людям о том, как прекрасен мир.

В экспозиции автора более 20 пейзажных фоторабот. По словам Кристины, она старается "поймать" красивые, случайные кадры, а не делать постановочные фотографии. Любовь к искусству фотографии появилась у автора выставки давно, и она намерена продолжать оттачивать мастерство и радовать своим творчеством окружающих.