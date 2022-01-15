В Сирии вырос интерес к изучению русского языка

Русский язык набирает популярность в Сирии. Только в Алеппо в настоящее время его изучают около 10 тысяч человек, сообщают "Известия".

В школах Алеппо - сотни детей от смешанных браков, которые осваивают азы русского языка и мечтают уехать в Россию работать.

"Популярность, наверное, связана с тем, что РФ начала помогать Сирии в борьбе с терроризмом, и после этого появилась возможность изучения русского языка. Многие дети, благодаря, возможно, и родителям, захотели изучать русский язык. То есть появился интерес его изучать", - отметила преподаватель русского языка в Алеппо Татьяна Федотова, окончившая педагогический университет в Санкт-Петербурге.