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В Сирии вырос интерес к изучению русского языка

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- Назгуль Абдыразакова
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Русский язык набирает популярность в Сирии. Только в Алеппо в настоящее время его изучают около 10 тысяч человек, сообщают "Известия".

В школах Алеппо - сотни детей от смешанных браков, которые осваивают азы русского языка и мечтают уехать в Россию работать.

"Популярность, наверное, связана с тем, что РФ начала помогать Сирии в борьбе с терроризмом, и после этого появилась возможность изучения русского языка. Многие дети, благодаря, возможно, и родителям, захотели изучать русский язык. То есть появился интерес его изучать", - отметила преподаватель русского языка в Алеппо Татьяна Федотова, окончившая педагогический университет в Санкт-Петербурге.


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URL: https://www.vb.kg/412424
Теги:
русский язык, Сирия
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