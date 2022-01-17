277 звонков в сутки поступает на телефон доверия для детей

Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

По данным ведомства, в прошлом году на телефон доверия для детей поступило 101 156 телефонных обращений или 277 звонков в сутки.

При этом треть звонков звонков поступила от детей, остальные – от взрослых. Большинство взрослых абонентов просили оказать социальную помощь в назначении и выплате пособий, оплате услуг персонального ассистента, выдаче угля, переосвидетельствовании группы инвалидности, устройстве ребенка или престарелого в интернат, усыновлении и установлении опеки над ребенком, устройстве на работу, открытии банковского счета для пособия, получении справки из отдела занятости.

Также взрослые обращались за финансовой и гуманитарной помощью, с просьбами найти жилье, психолога, юриста, логопеда, психиатра, несовершеннолетних детей, потерянные вещи, просили консультации в случаях семейного насилия.

Дети чаще просили психологическую помощь из-за обиды, стресса, страхов, одиночества, депрессии, чувства вины, влюбленности, низкой самооценки, комплексов, недопонимания, нехватки внимания или ссор с родителями, родственниками, друзьями, одногруппниками, суицидальных мыслей, буллинга в школе, отсутствия желания учиться, унижений учителей, принуждения к ношению хиджаба.

Почти 12 процентов звонков касались взаимоотношений детей и родителей, прав детей, консультаций о воспитании детей, ранних браках.

Свыше 10,4 процента абонентов сообщили о жестоком обращении и насилии в отношении детей со стороны родителей, родственников, приемных родителей, учителей, сверстников. 5,3 процентов звонков касались семейных конфликтов, алиментов, лишения родительских прав отца, консультаций о процедуре развода. 4,8 процентов заявили о семейном насилии.

3,6 процента обращались с жалобами на систему образования, еще 3 процента звонков – с жалобами на чиновников различных ведомств и домкомов. 2,7 процента жаловались на отключение электроэнергии, стоимость проезда в транспорте, взлом аккаунта, мобильные сети, невозврат долгов, предлагали ввести смертную казнь, выражали недовольство ростом цен, электронными сигаретами, просили открыть дверной замок, позвонить другу, просили передать обращение к президенту.

В случаях, когда требовалось вмешательство специальных служб или организаций, обращения абонентов были перенаправлены в соответствующие органы и учреждения в зависимости от их компетенции.

76,6 процента звонивших взрослых были женщины, 77,2 процента детей – девочки. Треть звонков пришлась на Бишкек, меньше всего звонков – 2,1 процента было из Баткенской области.