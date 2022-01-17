В Кара-Балте произошло ДТП. Один человек погиб

Пресс-центр МЧС сообщает, что сегодня на пересечении улиц Пограничной и Первомайской в Кара-Балте Жайыльского района водитель автомобиля марки "ВАЗ 2107" не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине автомобиль.

В результате происшествия один мужчина погиб, его личность в настоящее время уточняется, и 22-летний мужчина - А.Е. пострадал.

На место происшествия были вызваны трое спасателей ПСЧ № 22, которые извлекли тело из машины и передали его сотрудникам МВД.

Пострадавшего мужчину на машине скорой помощи доставили в больницу, в настоящее время он находится под наблюдением медиков.