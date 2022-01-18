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В Шотландии на чердаке найдены портреты правителей Османской империи

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- Анастасия Карелина
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В Шотландии на чердаке особняка найдены старинные полотна. Портреты правителей Османской империи оценены в 50-70 тысяч фунтов стерлингов. Об этом пишет турецкое издание Ahval News.

Картины хранились в доме в районе города Джедборо. На полотнах изображены султан Сулейман I Великолепный, правивший Османской империей в XVI веке, султан Баязид I Молниеносный, годы правления которого пришлись на конец XIV века, а также султан Баязид II, который взошел на престол в 1481 году.

Глава шотландского отделения аукционного дома Sotheby"s Дэвид Макдоналд называет эту находку невероятной. Он полагает, что полотна были приобретены в XVII веке третьим графом Лотиана во время путешествия по Европе. Ожидается, что картины выставят на торги уже 20 января.


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URL: https://www.vb.kg/412579
Теги:
аукцион, Турция
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