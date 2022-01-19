Черный январь: 32-я годовщина вторжения советских войск в Баку

Прошло 32 года со дня событий 20 Января 1990 года, вошедших в историю Азербайджана как кровавая январская трагедия, сообщает пресс-служба посольства Азербайджана в КР.

В тот день советские военные формирования незаконно вошли в Баку и несколько регионов республики, чтобы подавить мирное население, вышедшее на улицы в знак протеста против попыток Армении нарушить территориальную целостность Азербайджана.

Надо отметить, что центральная власть СССР относилась лояльно к сепаратическим действиям Армении. Сотни невинных жителей Азербайджана были ранены и убиты в результате карательных мер. Таким способом осуществлен согласованный террористический акт против азербайджанского народа.

Ввод войск и объявление чрезвычайного положения осуществлены по Постановлению Президиума Верховного Совета СССР, подписанного Михаилом Горбачевым вечером 19 января 1990 года. Ввод войск осуществлялся без согласия Верховного Совета Азербайджанской ССР. Содержание документа довели до народа Азербайджана лишь спустя 7 часов после вторжения войск в столицу, что способствовала многократному увеличению числа жертв и пострадавших. А делалось это для запугивания азербайджанцев, чтобы они отказались от своих исконных исторических земель. В результате 147 человек были убиты, около 744 ранены и более 841 незаконно арестованы, многие пропали без вести. Жертвами вооруженной атаки стали не только азербайджанцы, но и евреи, русские, лезгины, татары, а также представители других национальностей.

Узнав о намерении военных властей вывести тела погибших на военных кораблях, 50 гражданских судов, в том числе и нефтяные танкеры, заблокировали Бакинскую бухту. Они систематически обстреливались военными кораблями.

Двухмиллионный город напоминал прифронтовую полосу. 22 января под дулами пулеметов, установленных военными на крышах зданий, почтить память невинно расстрелянных жертв агрессии и проводить их в последний путь вышли полтора миллиона жителей Баку.

Впервые мир услышал правду о Бакинских событиях от Гейдара Алиева. Уже на следующий день после случившейся трагедии, 21 января 1990 года Гейдар Алиев, рискуя своей жизнью, вместе с членами семьи пришел в постоянное представительство Азербайджана в Москве, где произнес свою знаменитую речь, в которой назвал решение высшего советского руководства о вводе войск в Баку противозаконным и антидемократичным, и дал первую политическую оценку случившемуся, потребовав, чтобы все причастные к трагедии понесли заслуженное наказание. Именно после возвращения к руководству уже независимого Азербайджанского государства общенационального лидера Гейдара Алиева, впервые была дана политико-правовая оценка событиям 20 января. Этот кровавый январский день был объявлен Днем всенародной скорби.

Преступление Горбачевского режима против азербайджанского народа квалифицируется международным юридическим правом как геноцид и государственный терроризм. Руководством Советского Союза были нарушены основные положения Пакта о правах человека 1966 года, Хельсинкского заключительного акта 1975 года, Гаагских конференций 1899 и 1907 годов, Женевской конвенции 1949 года и, наконец, Конвенции 1948 года о запрещении геноцида и наказании за него, которые предусматривают запреты на использование вооруженных сил против мирных жителей с применением карательных мер.

После стало ясно, что проводилась планомерная политика развала СССР, частью плана которой являлись кровопролитные события в Баку. Азербайджанский народ никогда не забудет эту страшную дату и принятые тогдашним советским руководством решения, приведшие к многочисленным жертвам ни в чем неповинных граждан. Сегодня члены их семей окружены постоянной заботой со стороны государства, а лица, потерявшие свое здоровье во время событий 20 января, находятся под непосредственным покровительством Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

20 января 1990 года стало страницей героизма в истории борьбы за территориальную целостность и за независимость Азербайджана.

Трагическая резня не смогла сломить волю азербайджанского народа, его желание восстановить территориальную целостность и бороться за национальную свободу. Сыновья и дочери своей Родины, убитые в ту страшную ночь, проложили путь к национальной свободе и независимости страны. Одна из наивысших точек в Баку – это "Аллея Шехидов" место, которое стало священным для каждого азербайджанца, где похоронены жертвы трагедии и те, кто погиб в боях против армянской агрессии. Каждый год в этот день людей посещают его для чествования памяти героев, принесших в жертву свои жизни за свободу и суверенность Азербайджана. Поколения меняются, но память о них будет жить в наших сердцах вечно.

Независимость и свобода Азербайджана, доставшиеся ценой таких больших потерь, дали возможность строить в стране демократическое, правовое общество, проводить глубокие экономические реформы, осуществить колоссальный прорыв во всех сферах жизнедеятельности азербайджанского народа и поставить точку в оккупации международно-признанных территорий Азербайджана.