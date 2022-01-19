Новая функция появилась в WhatsApp

В мессенджере WhatsApp появилась функция, с помощью которой пользователь может связаться с поддержкой в отдельном чате. Сообщает WABetaInfo.

Согласно данным портала, если пользователь столкнется с ошибкой в работе приложения, он может написать об этом прямо в поддержку WhatsApp.

Так, для того чтобы связаться с администрацией мессенджера, нужно перейти в меню "Настройки" - "Помощь" - "Связаться с нами". Изучив заявку, техподдержка мессенджера свяжется с пользователем в отдельном чате. На данный момент функция доступна в бета-версии WhatsApp для Android и iOS.

Отмечается, что чаты поддержки WhatsApp всегда помечены зеленой галочкой, подтверждающей, что это официальный канал связи поддержки приложения.

Ранее WhatsApp ввел функцию предварительного прослушивания голосовых сообщений перед отправкой собеседнику.