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Новая функция появилась в WhatsApp

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- Наталья Крайнова
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В мессенджере WhatsApp появилась функция, с помощью которой пользователь может связаться с поддержкой в отдельном чате. Сообщает WABetaInfo.

Согласно данным портала, если пользователь столкнется с ошибкой в работе приложения, он может написать об этом прямо в поддержку WhatsApp.

Так, для того чтобы связаться с администрацией мессенджера, нужно перейти в меню "Настройки" - "Помощь" - "Связаться с нами". Изучив заявку, техподдержка мессенджера свяжется с пользователем в отдельном чате. На данный момент функция доступна в бета-версии WhatsApp для Android и iOS.

Отмечается, что чаты поддержки WhatsApp всегда помечены зеленой галочкой, подтверждающей, что это официальный канал связи поддержки приложения.

Ранее WhatsApp ввел функцию предварительного прослушивания голосовых сообщений перед отправкой собеседнику.


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URL: https://www.vb.kg/412677
Теги:
смартфоны
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