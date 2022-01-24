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У жителя Кемина изъято вещество со специфическим запахом конопли

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- Айжан Мамбеталиева
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Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области. В рамках уголовного дела, зарегистрированного в ЕРП ОВД Кеминского района, осуществляются следственно-оперативные мероприятия.

При проведении обысковых мероприятий с использованием служебно-розыскной собаки кинологического центра СБНОН МВД у 56-летнего Г.А., жителя Кемина, во дворе дома обнаружено и изъято вещество в высушенном и измельченном виде со специфическим запахом конопли.

Вес изъятого при контрольном взвешивании составил 0.31 грамм, кроме того под крышкой стола, расположенном в гостевой комнате дома, обнаружен и изъят отрезок газеты, в котором имелось вещество растительного происхождения в измельчённом виде (пылевидного вида) со специфическим запахом конопли. Вес обнаруженного при контрольном взвешивании составил 0.28 грамм. Кроме того, в той же комнате обнаружен и изъят полиэтиленовый сверток внутри которого имелось вещество растительного происхождения в высушенном и измельченном виде, вес при контрольном взвешивании составил 0.77 грамм.

С целью установления вида вещества изъятого в ходе обыска, назначена судебно-химическая экспертиза. Следствие продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/412920
Теги:
ГУВД, Кеминский район, наркотики, обыск, Чуйская область, конопля
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