"Бишкекзеленхоз" готовит ирригацию к поливному сезону

В Бишкеке начаты работы по очистке магистральных ирригационных каналов города для беспрепятственной подачи поливной воды в летний период, сообщает пресс-служба мэрии.

Работу по очистке коллекторно-дренажных и ирригационных сетей столицы проводит участок "Водного хозяйства" муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз".

Сотрудники предприятия начали ручную очистку магистрального канала "ВБЧК" по улице Скрябина от улицы Матросова до улицы Жукеева-Пудовкина. В процессе механизированная очистка в Первомайском районе столицы. В жилом массиве "Колмо" и канале "Г-1" от улицы Малдыбаева до улицы Сухомлинова очищают и продувают от избыточной влаги и мусора колодцы.

На балансе "Бишкекзеленхоза" находится 90,2 км подающих магистральных ирригационных каналов, 408,9 км ирригационных сетей и 80,6 коллекторно-дренажных сетей.

Мэрия столицы просит строительные компании, торговые павильоны и другие хозяйствующие субъекты, а также горожан не засорять ирригационную и коллекторно-дренажную сеть.

Напоминаем, одной из основных причин затопов дорог и тротуаров в летнее время является именно забитая мусором ирригация города.