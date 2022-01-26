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В КР 47 предпринимательниц обучатся эффективному управлению бизнес

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- Александра Василькова
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В Бишкеке стартовал второй сезон программы менторства "Женщины в бизнесе", реализуемой Европейским банком реконструкции и развития в партнерстве с "Женским форумом "Курак". В мероприятии, которое прошло в гибридном формате, участвовали более 100 представителей правительственных структур Кыргызской Республики, бизнес-сообщества, донорских организаций, СМИ, а также делегаты из Казахстана и Таджикистана.

Как отмечают организаторы, одним из компонентов программы ЕБРР, направленной на продвижение женского предпринимательства в Кыргызстане, является менторство – формальный институт, который позволяет начинающим предпринимательницам получить мотивацию и полезные советы по ведению бизнеса от опытных и профессиональных наставников. Инициатива предполагает и оказание практической помощи по привлечению заемных ресурсов для расширения бизнеса.

"Я рад, что в Кыргызстане мы помогаем предпринимательницам достичь хороших результатов в бизнесе. В рамках программы наставничества в прошлом году мы запустили первую группу с участием 45 представительниц бизнес-сектора и более 30 опытных наставников. Мы невероятно горды тем, что в партнерстве с "Кураком" помогли участницам добиться высоких результатов. Было создано 81 рабочее место, разработаны 29 продуктов и услуг, 14 компаний внедрили инструменты оптимизации и автоматизации процессов, 40 менти получили новые знания в антикризисном управлении бизнеса в период пандемии и завершили обучение в Академии ноу-хау. Надеемся достичь с вами новых высот в новой фазе!", - говорит Хольгер Вифель, региональный глава Группы ЕБРР по финансированию и развитию МСБ в Центральной Азии.

Как отмечает руководитель программы "Женщины в бизнесе" Банур Абдиева, глобальные исследования подтверждают положительный эффект от активного участия женщин в социальной, политической и финансовой сферах, что благотворно сказывается как на бизнес-среде, так и на обществе в целом.

"У каждого бизнеса своя цель. У одних – это улучшить управление персоналом, у других – найти новые рынки сбыта, у третьих – масштабировать бизнес. Эта программа позволяет им быть рядом с опытным наставником, найти в его лице друга, советчика, коуча. Самых крутых участников программы мы поощряем. Например, пять лучших менторов прошлого сезона получили путевки для участия в Международной школе менторства и коучинга", - поясняет Банур Абдиева.

Во вторую фазу проекта вовлечены 47 опытных наставников, 9 групповых менторов-эдвайзеров и 47 предпринимательниц, которые были отобраны из более чем 370 претенденток на участие в проекте. По итогам семимесячной работы будут определены самые сильные и продуктивные пары.

"Первая же короткая встреча с одной из моих менти, работающей в швейной индустрии, позволила правильно расставить приоритеты, понять, какие цели она ставит перед собой, и определиться со стратегией и линией развития компании. Я, как ментор, разумеется, заинтересован в достижении высоких результатов", - рассказывает бизнес-трекер, консультант Евгений Бадиловский.

Как показывает практика, женщины в бизнесе демонстрируют бóльшую амбициозность и ответственность за развитие своего дела, нежели мужчины. И проработка ограничений, которые мешают владелицам бизнеса расти, позволяет достичь наиболее эффективных результатов.

"Я могу видеть, насколько это классно работает, и это доставляет мне удовольствие. Поэтому считаю, что такие программы в поддержку женщин очень нужны. Они помогают вывести предпринимательство на качественный уровень и приносят блага государству: налоговые отчисления, новые рабочие места, выход на внешние рынки и другие актуальные для страны возможности", - подчеркивает Евгений Бадиловский.

По мнению одной из участниц проекта, старшей сестры домашней кондитерской Sisters Sweets Bishkek Наргизы Жолдошевой, благодаря опытным наставникам менти смогут получить необходимые знания и опыт для развития и расширения своего бизнеса.

"Ожидания от участия в программе очень большие. Но нужно понимать, что и от нас самих тоже зависит многое. Если будем стараться, произойдет тот скачок роста, которого мы так ждали все это время", - говорит кондитер.

Ее коллега по сладкому бизнесу, учредитель ОсОО "ШоколадКА" Айнура Сыдыкова добавляет: "Мы готовы перенимать опыт специалистов, бизнес-консультантов, а главная задача после выхода нашей компании на внешний рынок – разработать и внедрить внутреннюю стратегию. Надеюсь, что участие в проекте позволит нам достичь этой цели".

СПРАВКА

Программа ЕБРР "Женщины в бизнесе" представляет собой комплексный пакет услуг в бизнесе в Кыргызской Республике, призванный облегчить доступ к финансам и повысить их конкурентоспособность. Программа предлагает кредитную линию, механизм распределения рисков, а также консультации и наставничество для МСБ под руководством женщин, желающих развивать свой бизнес.

Финансовую поддержку программе оказывают Финансовая инициатива для предпринимательниц (We-Fi) и Правительство Швейцарии через Фонд содействия малого бизнеса ЕБРР (EBRD Small Business Impact Fund), который формируется за счет средств стран-доноров (Швейцарии, Италии, Японии, Южной Кореи, Люксембурга, Норвегии, Швеции, Китайского Тайбэя и США).

ОО "Женский форум "Курак" – некоммерческая общественная организация, объединяющая женщин из разных сфер, включая бизнес. Основная цель объединения – содействовать женскому предпринимательству и торговле через обучение, использование возможностей и участие в управлении.


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URL: https://www.vb.kg/413026
Теги:
бизнес, женщины, ЕБРР
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