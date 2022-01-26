ВБ обещает выделить 50 миллионов долларов на развитие Баткенской области

Сегодня, 26 января, стартовали двухдневные переговоры между Кыргызстаном и Всемирным Банком по реализации проекта "Региональное экономическое развитие – 2" о выделении 50 миллионов долларов КР на развитие Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и коммерции.

Сообщается, что переговоры проходят в режиме онлайн. От Кыргызстана участвуют министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев, как руководитель официальной делегации, а также заместитель министра финансов КР Руслан Татиков, заместитель министра сельского хозяйства КР Азамат Мукашев, полномочный представитель президента КР в Баткенской области Абдикарим Алимбаев, мэры Баткена, Кадамжая, Исфаны и др.

Как отметил министр Амангельдиев, проект очень важен для развития Баткенской области.

"Данный проект будет поддержкой в реализации национальных программ и политики кабинета министров, направленное на развитие регионов. Это уже второй проект, поддержанный со стороны Всемирного банка, направленный на развитие регионов. Аналогичный проект уже начал реализовываться в Ошской области", - подчеркнул министр.

Глава Минэкономкоммерции также отметил о готовности оказания содействия для скорейшего запуска и реализации проекта. Выразил надежду, что сегодняшние переговоры будут продуктивными, с целью достижения положительных результатов.

Отмечается, переговоры будут длиться 2 дня (26-27 января 2022 года). По итогам переговоров будет подписан протокол о выделении 50 млн. долларов на реализацию проекта "Региональное экономическое развитие – 2".

Сообщается, что проект охватывает 5 компонентов:

Поддержка муниципальной инфраструктуры и основных государственных услуг; Укрепление агропродовольственных кластеров; Содействие местному экономическому развитию через Программу малых грантов; Компонент реагирования на непредвиденные чрезвычайные ситуации (CERC); Операционная поддержка.

Ожидаемые результаты от реализации проекта: