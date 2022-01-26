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ВБ обещает выделить 50 миллионов долларов на развитие Баткенской области

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- Наталья Крайнова
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Сегодня, 26 января, стартовали двухдневные переговоры между Кыргызстаном и Всемирным Банком по реализации проекта "Региональное экономическое развитие – 2" о выделении 50 миллионов долларов КР на развитие Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и коммерции.

Сообщается, что переговоры проходят в режиме онлайн. От Кыргызстана участвуют министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев, как руководитель официальной делегации, а также заместитель министра финансов КР Руслан Татиков, заместитель министра сельского хозяйства КР Азамат Мукашев, полномочный представитель президента КР в Баткенской области Абдикарим Алимбаев, мэры Баткена, Кадамжая, Исфаны и др.

Как отметил министр Амангельдиев, проект очень важен для развития Баткенской области.

"Данный проект будет поддержкой в реализации национальных программ и политики кабинета министров, направленное на развитие регионов. Это уже второй проект, поддержанный со стороны Всемирного банка, направленный на развитие регионов. Аналогичный проект уже начал реализовываться в Ошской области", - подчеркнул министр.

Глава Минэкономкоммерции также отметил о готовности оказания содействия для скорейшего запуска и реализации проекта. Выразил надежду, что сегодняшние переговоры будут продуктивными, с целью достижения положительных результатов.

Отмечается, переговоры будут длиться 2 дня (26-27 января 2022 года). По итогам переговоров будет подписан протокол о выделении 50 млн. долларов на реализацию проекта "Региональное экономическое развитие – 2".

Сообщается, что проект охватывает 5 компонентов:

  1. Поддержка муниципальной инфраструктуры и основных государственных услуг;
  2. Укрепление агропродовольственных кластеров;
  3. Содействие местному экономическому развитию через Программу малых грантов;
  4. Компонент реагирования на непредвиденные чрезвычайные ситуации (CERC);
  5. Операционная поддержка.

Ожидаемые результаты от реализации проекта:

  1. улучшение базовой муниципальной инфраструктуры и услуг в городских центрах Баткен, Исфана и Кадамжай для поддержки местного бизнеса и улучшения условий жизни местного населения, включая поддержку в восстановлении инфраструктуры;
  2. улучшение потенциала для начала и осуществления предпринимательской деятельности и дополнительная финансовая поддержка для превращения бизнес-идей в предпринимательскую деятельность;
  3. увеличение числа фермеров и сельских производителей, получивших сельскохозяйственные активы или услуги и доступ к высокорентабельным рынкам,
  4. рост числа рабочих мест, созданных в результате мероприятий Программы малых грантов.


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URL: https://www.vb.kg/413028
Теги:
Баткенская область, Всемирный банк, Минэкономики
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