Садыра Жапарова попросили обеспечить женщин-депутатов автомобилями

На заседании Жогорку Кенеша было предложено обеспечить женщин-депутатов служебными автомобилями. С таким предложением выступил народный избранник Акылбек Тумонбаев.

По его словам, в парламенте сидят около 18 женщин.

"Большинство из них простые женщины и они трудятся не меньше, чем мужчины. Поэтому предлагаю обеспечить их служебными автомобилями. Мое мнение разделяют многие наши коллеги. Надеюсь, что президент Садыр Жапаров поддержит это предложение", - сказал Тумонбаев.

Напомним, ранее депутат Жогорку Кенеша Надира Нарматова заявила о необходимости обеспечения депутатов автомобилем, квартирой, а также помощником и консультантом.

В свою очередь общественность в соцсетях выступила против предложения народной избранницы. Многие пользователи интернета напомнили депутату, что в нынешних условиях, когда народ находится в трудной экономической ситуации, не позволительно требовать для себя дорогие привилегии.