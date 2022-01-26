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МЧС поддерживает экстремальный туризм в Кыргызстане

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке министр по чрезвычайным ситуациям Бообек Ажикеев встретился с президентами федераций альпинизма и скалолазония, федераций парашютного спорта и воздухоплавания, занимающихся такими экстремальными видами туризма. Сообщает пресс-служба МЧС.

На встрече были определены направления долгосрочного сотрудничества по развитию данных видов туризма, обсуждены вопросы повышения профессионального опыта спасателей в обеспечении безопасности граждан, а также развития туризма.

"Экстремальный туризм является одной из важнейших отраслей туризма в стране, подчеркнув, что совершенствование деятельности спасательных формирований является приоритетным стратегическим направлением развития этой отрасли", - сказал министр Бообек Ажикеев.


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URL: https://www.vb.kg/413057
Теги:
МЧС, туризм, экстрим, Кыргызстан, Бообек Ажикеев
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