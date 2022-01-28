Итоги переговоров по кыргызско-таджикскому приграничному конфликту

По итогам переговоров полномочного представителя президента КР в Баткенской области Абдикарима Алимбаева, пограничного представителя Кыргызской Республики по Баткенскому направлению полковника Кыялбека Толонбаева и начальников силовых и правоохранительных органов области с губернатором Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода, пограничным представителем генерал-майором Х.Пиракзода и представителями правоохранительных органов Республики Таджикистан достигнуты следующие договоренности:
По данным пресс-службы Погранслужбы КР, делегации двух стран приехали в местность Торт-Кочо, где и начался инцидент.
Движение по автодороге Баткен - Исфана осуществляется беспрепятственно.