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Итоги переговоров по кыргызско-таджикскому приграничному конфликту

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- Назгуль Абдыразакова
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По итогам переговоров полномочного представителя президента КР в Баткенской области Абдикарима Алимбаева, пограничного представителя Кыргызской Республики по Баткенскому направлению полковника Кыялбека Толонбаева и начальников силовых и правоохранительных органов области с губернатором Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода, пограничным представителем генерал-майором Х.Пиракзода и представителями правоохранительных органов Республики Таджикистан достигнуты следующие договоренности:

  1. о полном прекращении огня;
  2. об отводе каждой из сторон дополнительных сил и средств, стянутых к границе, в места постоянной дислокации;
  3. об открытии движения по автодороге Баткен - Исфана;
  4. о совместном патрулировании сотрудников правоохранительных органов Кыргызстана и Таджикистана приграничных районов с целью недопущения конфликтов.

По данным пресс-службы Погранслужбы КР, делегации двух стран приехали в местность Торт-Кочо, где и начался инцидент.

Движение по автодороге Баткен - Исфана осуществляется беспрепятственно.


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URL: https://www.vb.kg/413142
Теги:
Баткенская область, граница, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан
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