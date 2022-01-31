Кыргызстанцы приняли участие в форуме, посвященного эстонским частям РККА

Представители Поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" приняли участие в 11-ой сессии Международного общественного форума "Благодарные потомки в память о 80-летии формирования на Урале эстонских воинских частей РККА". Мероприятие было организована Ассамблеей народов Евразии при поддержке Евразийской Академии Телевидения и Радио и Института военного наследия.

В составе Рабоче-крестьянской красной армии, как при обороне в самом начале Великой Отечественной войны, так и при освобождении территории Эстонии от фашистов, принимали участие и погибли уроженцы Киргизской ССР, а также воины, призванные с нашей республики.

Так при сверке поисковики нашли эстонца, который был призван с территории Киргизской ССР, и который в дальнейшем воевал в эстонском корпусе. В этой связи поисковиков заинтересовал вопрос состояния захоронений погибших, также как увековечивание памяти военнослужащих, которые погибли как военнопленные на территории Эстонии.

- Для военных историков важно понимание изученности вопроса военными историками по созданию национальных формирований в РККА. В информационном поле вырисовывается картинка, которая не показывает все поле событий того времени, весь спектр мнений, событий. Многие современники думают, что все прибалтийцы все воевали против СССР, и не знают о подвигах национальных формирований из Прибалтики в освобождении многих населенных пунктов, о героях. А в России, во всех странах Евразии важно понимание того что в составе Красной Армии сражались представители всех народов СССР, и помнить не только героев своего района, но и знать о подвигах всех кто в 1941-1945 годах стоял с нашими дедами плечом к плечу в кровопролитных боях, - сказал заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, Председатель ОО "Институт военного наследия" Юриюс ТРАКШЯЛИС (Литва). Он подчеркнул что для увековечивания важна совместная работа всех трех прибалтийских стран по увековечиванию памяти воинов.

Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей БЕЛЬЯНИНОВ подчеркнул важность международной работы, проводимой историками, представителями общественных организаций, по сохранению исторической памяти и наследия об эстонских воинских частях Рабоче-крестьянской Красной армии и противодействие попыткам пересмотра истории и оправдания преступлений нацистов и их союзников.

Многие из выступавших рассказывали, как они за свой счет ухаживают за воинскими захоронениями погибших воинов на территории Эстонии. И это не только патриотизм и верность памяти, но отчасти это связано с тем, что на территории Эстонии нет представительства по увековечиванию памяти воинов Минобороны России, которые по существующему международному соглашению осуществляют уход за воинскими захоронениями.

Иногда свидетельства хранителей памяти звучали ужасающе. Так, один из тех, кто занимается сохранением памятников воинов, рассказал о том, что столкнулся с фактом продажи и перепродажи памятников участников войны. Памятники делят на благонадежные и не очень, сбивают атрибутику воинских частей РККА, поскольку символом Красной Армии всегда была Красная звезда. И защитники памятников зачастую оказываются бессильны защитить и мемориалы. По этой причине крайне нужны специальные особые соглашения для всех стран СНГ по защите памятников, посвященных Великой Отечественной войне.

Также на мероприятии затронули важные темы председатель президиума Союза ветеранских организаций Эстонии Николай Бышок, председатель правления Таллиннского общества Нина Павлова (Эстония) участников Второй мировой войны. "Ветераны Эстонского стрелкового корпуса".Андрей ЛАЗУРИН (Эстония), руководитель военно-исторического объединения FRONT LINE, представитель по международным отношениям Таллиннского общества участников Второй мировой войны. "История формирования эстонских стрелковых дивизий и эстонского стрелкового

корпуса РККА".Владимир ВИТАЛЬ (Германия).

Для справки: " Сформированные после вхождения Эстонии в Советский Союз эстонские соединения вступили в первый бой уже 9 июля 1941 года под Порховым. Здесь совершил свой подвиг Арнольд Мери, который в августе 1941-го стал Героем Советского Союза - первым из представителей Прибалтики. Он поднял батальон в контратаку и, будучи четырежды раненным, продолжал сражаться, не покинув поля боя. В деревне Полоное под Порховым установлен памятный знак воинам 22–го эстонского стрелкового корпуса, говорящий об особом мужестве и отваге эстонских солдат и офицеров.

За июнь 1941 года в Эстонской ССР было мобилизовано в РККА 36 972 человека, которые с началом войны были эвакуированы в глубь территории Советского Союза. Боевые соединения формировались в Уральском военном округе, в Свердловской области.

В феврале и сентябре1942 года были созданы вторая эстонская 249-я стрелковая дивизия и 8-й Эстонский стрелковый корпус.

Эстонская РККА была сформирована более чем на 80 % из эстонцев, в остальные 20% вошли - русские, украинцы, белорусы, евреи и др.

В декабре 1942 года корпус был направлен на Калининский фронт и вошел в состав 3-й ударной армии, участвуя в боях по освобождению Великих Лук.

Следующей важной задачей Эстонского корпуса стала операция по освобождению Нарвы, в которой участвовали лучшие боевые соединения корпуса. Штурм города начался 25 июля 1944 года через день задача была выполнена, Нарва очищена от противника. 85-му артиллерийскому полку за эти бои 9 августа было присвоено наименование "Нарвский".

17 сентября 1944 года корпус с боями вошел на территорию Эстонской ССР. Форсировав реку Эмайыги, эстонские дивизии и полки успешно развивали наступление. 22 сентября силами Эстонского корпуса и 8-й армии был освобожден Таллин.

Десять дней продолжались бои за материковую часть Эстонской ССР. За этот период воинам корпуса дважды объявлялась благодарность Верховного главнокомандующего.

Операция по освобождению Моонзундского архипелага началась 27 сентября и длилась до 24 ноября 1944 года. После переброски подкреплений 18 ноября был начат мощный штурм, который принес победу. 24 ноября 1944 года 249-я Эстонская стрелковая дивизия вместе с другими соединениями Красной армии освободила эстонские земли от фашистских оккупантов.

Весной 1945 года Эстонский корпус в составе 2-го Прибалтийского фронта участвовал в боях против Курляндской группировки вермахта.

За 1941-1945 годы в эстонских национальных соединениях Красной армии воевало в общей сложности около 70 тысяч солдат и офицеров, из них погибли 21 200 и были ранены 19 600 человек. Пять бойцов Эстонского корпуса за особые боевые заслуги удостоились звания Героя Советского Союза. Орденами и медалями были награждены 20 042 военнослужащих.