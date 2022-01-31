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Пресечена незаконная деятельность фармацевтической компании

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба ГКНБ сообщает, что пресечена незаконная деятельность фармацевтической компании, осуществляющей поставку в медицинские учреждения страны просроченных лекарственных препаратов, в том числе для детей

ГКНБ в рамках проводимой системной работы по обеспечению национальной безопасности в сфере здравоохранения были получены данные о противоправной деятельности одной из фармацевтических компаний, осуществляющей импорт в страну лекарственных средств с истекшими сроками годности, на которых в последующем незаконно изменяются даты сроков годности, а препараты поставляются в медицинские учреждения страны и сети аптек.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, в рамках которого были проведены обыски в офисных и складских помещениях отмеченной компании, изъята финансовая документация и лекарственные препараты, а противоправная деятельность компании нашла свое подтверждение.

В рамках проведенных следственных действий изъяты вещественные доказательства, а также лекарственные препараты с истекшими срокам и годности, назначены соответствующие экспертизы на предмет установления признаков подделки сроков годности на упаковках лекарств.

Одновременно с этим установлено, что данная компания в своей деятельности использует незаконные методы торговли и недобросовестной конкуренции путем лоббирования импортируемых лекарственных средств через систему здравоохранения и аптечные учреждения, за денежное вознаграждение и бонусы, выплачиваемые врачам и фармацевтам.

Следует отметить, что указанная компания импортирует достаточно обширный перечень препаратов, применяемых для лечения детских заболеваний, что в разы увеличивает риск причинения вреда здоровью детей.

С учетом добытых по делу доказательств был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ руководитель указанной компании"А.К.", а Первомайским районным судом Бишкека в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием устанавливается точная сумма ущерба, причиненная государству в результате противоправной деятельности данной компании и круг причастных к данному преступлению лиц, действиям которых по результатам следствия будет дана юридическая оценка.


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URL: https://www.vb.kg/413314
Теги:
ГКНБ, лекарства, фармацевтические компании
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