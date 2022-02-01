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Женщина заводила машину и внезапно въехала в стену жилого дома

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- Наталья Крайнова
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В пригороде Бишкека сегодня, 1 февраля, женщина врезалась в стену во дворе собственного дома. Об этом сообащет пресс-центр МЧС.

Сообщается, что 33-летняя С.Н. во дворе жилого дома завела машину, в это время по неизвестным причинам машина самостоятельно начала движение, в результате машина врезалась об стену и искорёженный метал придавил ногу женщине.

На место происшествия были вызваны пятеро спасателей службы спасения Бишкек, которые вытащили женщину и передали ее сотрудникам скорой помощи.

В настоящее время состояние пострадавшей стабильное.


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URL: https://www.vb.kg/413364
Теги:
ДТП, МЧС
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