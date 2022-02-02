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Точки сбора интернет–форума Diesel.elcat.kg

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- Надежда Хохлова
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Тоголок Молдо - Чуй, Дворец спорта (кофейня Сoffee) - 0–555–58–76–44 (прямой), Зульфира (Paramaribo).(Кофейни работают ежедневно с 9 до 24 часов, все работники кофеен в курсе - помощь можно приносить в любое время, пароль - "Дизель".)

Рынок "Дордой", "Европа", 1–й проход, 151–й контейнер - 0–551–33–28–82, Наташа (nataska.visitor).

"1000 мелочей", магазин "Аромагия", вход со стороны перекрестка пр. Чуй и ул. Гоголя, Валентина (Primavera) - 0–777–37–42–68.

Редакция газеты "Вечерний Бишкек", ул.Усенбаева, 2 (в среду с 9.00 до 17.00) тел.: 0–555–92–35–65, Надежда (Sanje).

Свято–Воскресенский кафедральный собор (соцотдел), Жибек–Жолу, 497 (пересекает Тоголока Молдо) (понедельник, вторник, четверг, пятница с 9.00 до 17.00), 0–555–923–565, Надежда (sanje)

Магазин "Дордой–Плаза", 1–й этаж, бутик B–17, тел 0(502) 00–22–17 Аделина.

Во всех точках есть специальные дизельские тетрадки, куда нужно записать информацию: указать сумму, кому она предназначена и от кого.

Внимание! Мы предоставляем отчетность по расходованию ТОЛЬКО тех средств, которые поступили на точки сбора "Дизеля".

Если вы переводите деньги на личный счет пациента, его родителей или передаете их лично в руки, пожалуйста, за информацией о расходах обращайтесь к получателю.

Мобильных точек сбора не существует, берегитесь мошенников.


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URL: https://www.vb.kg/413374
Теги:
Кыргызстан, Помощь
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