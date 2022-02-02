New York Times купила игру Wordle за семизначную сумму

Американская газета New York Times объявила о покупке популярной онлайн-игры Wordle. Сумма сделки не раскрывается. В издании сказали лишь, что речь идет о семизначной сумме, пишет BBC.

Онлайн-игра стала доступна для пользователей в октябре прошлого года и за несколько месяцев стремительно набрала популярность.

Если еще в начале ноября число пользователей Wordle не превышало сотни, то уже в середине ноября в нее играли более 300 тысяч человек. Сейчас число пользователей игры составляет несколько миллионов и продолжает быстро расти.

Создатель игры, программист Джош Уордл сообщил, что работает над переносом игры со своего сайта PowerLanguage на сайт газеты.

В New York Times рассказали, что первое время после "переезда" игры на сайт издания Wordle будет оставаться бесплатной для новых и уже играющих в нее пользователей. Издание намерено использовать Wordle для увеличения числа подписчиков, поэтому вполне вероятно, что в будущем за игру придется платить. Доступ к материалам New York Times, в том числе и к играм, остается платным.

"Наши игры каждый день дают пользователям оригинальный, высококачественный контент. Теперь этому будет помогать и Wordle, который обогатит этот каждодневный опыт и даст миллионам людей по всему миру еще одну причину обращаться к Times за новостями и другим контентом", - говорится в заявлении издания.

По словам Уордла, он рад, что покупателем стала именно New York Times. Создатель игры не скрывал, что всегда хотел оставить Wordle бесплатной, но затем игра, которую он придумал во время локдауна для себя и своей подруги, стала мировым явлением. Уордл признается, что этот взлет популярности "оказался куда более значительным, чем я когда-либо мог себе представить".

"Было невероятно наблюдать, как игра приносит столько радости такому большому числу людей, - написал он в "Твиттере". - Я очень благодарен за личные истории, которыми некоторые из вас поделились со мной. Например, о том, как Wordle помогает воссоединению членов одной семьи, находящихся вдали друг от друга. О том, как друзья соревнуются между собой, или как игра помогает поддержать при выздоровлении".

В Wordle можно сыграть только раз в день. Задача игрока - угадать слово из пяти букв. Каждый день это новое слово, одинаковое для всех пользователей в мире. У каждого пользователя есть шесть попыток, чтобы угадать "слово дня".