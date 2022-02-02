Сегодня, 2 февраля, Землю накрыла магнитная буря

Выброшенная Солнцем волна плазмы достигнет Земли сегодня, 2 февраля. Она спровоцирует на нашей планете магнитные бури среднего уровня, которые продлятся два дня. Об этом сообщается на сайте американского Центра прогнозирования космической погоды.

По информации американских специалистов, облако вещества появилось из-за вспышки на Солнце средней силы - класса М. Явление продолжалось более четырех часов и было направлено в сторону Земли. Скорость облака составляет примерно 662 километра в секунду. Оно достигла Земли утром 2 февраля по московскому времени, а 2-3 февраля ожидаются магнитные бури среднего уровня G2.